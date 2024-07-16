"З 17 липня військовозобов'язаних вже можуть штрафувати", говорить LIGA.net народна депутатка з комітету нацбезпеки Соломія Бобровська (Голос). Саме тоді закінчується 60-денний термін, який військовозобов'язаним українцям давали на оновлення даних.

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Штрафи можуть накладатися повторно. Але залишається можливість їх уникнути, додає у коментарі LIGA.net нардеп Федір Веніславський з комітету (Слуга народу).

Оновити дані треба і тим, хто раніше отримав статус "обмежено придатний". Цей статус скасували ще 4 травня.

Що після 16 липня зміниться для військовозобов'язаних, чи будуть повістки Укрпоштою і які загрожують штрафи: розбір LIGA.net.

Штрафи та блокування рахунків – тим, хто не оновив дані

Вже з наступного дня, 17 липня, військовозобов'язаного, що не встиг подати дані на оновлення, можуть оштрафувати, розповідають LIGA.net три нардепи з оборонного комітету Ради.

"Після 16-го можна штрафувати вже", – пояснює Бобровська (Голос).

Суми штрафу – від 17 000 до 25 000 гривень. Людину також можуть обмежити у праві керування автівкою та заблокувати рахунок – через суд, якщо штраф не буде сплачений вчасно.

Накладати штрафи можуть представники ТЦК, пояснює LIGA.net В’ячеслав Мироненко, юрист практики Безпеки бізнесу в Juscutum.

Однак штрафу можна уникнути, вважає частина нардепів з комітету. Зокрема, про це виданню Київ 24 напередодні заявив Олександр Федієнко (СН). За його словами, люди, які не змогли оновити дані до 16 липня, зможуть це зробити і після 16 липня навіть без штрафу, тому що "самостійно усунули таке правопорушення".

Це LIGA.net підтверджує і його колега Федір Веніславський.

"Штраф застосовується не автоматично, а у порядку, визначеному Кодексом України про адмінпорушення", – нагадує нардеп.

Ще один представник оборонного комітету не під запис пояснює LIGA.net: "Говорив з колегами та представниками Міноборони, але чіткої відповіді на запитання, чи однозначно буде штраф – немає".

"Так, згідно з КУпАП, штраф не автоматичний, але як працюватиме все це на практиці – невідомо", – пояснює депутат.

Штрафи можуть накладатися повторно. Виписувати їх можуть разом із повісткою на вулиці з 17 липня, додає Мироненко.

"Така процедура буде досить поширеною, – прогнозує Мироненко. – ТЦК уповноважені здійснювати перевірку військово-облікового документа особи призовного віку, вони й мають доступ до системи "Оберіг". Там зберігаються всі дані щодо військовозобов'язаних".

Оновити дані можна і після 16 липня. Де це зробити

Після 16 липня обов'язок оновити дані нікуди не зникне, пояснює LIGA.net нардеп Веніславський. Це і надалі можна буде зробити — через візит до ТЦК, ЦНАП чи в застосунку Резерв+.

Якщо у Резерв+ після оновлення є помилки у даних, то виправити їх можна через похід у ТЦК або звернення до застосунку, пояснила в інтерв'ю LIGA.net заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко: "Резерв+ транслює дані, які заносять ТЦК в Оберіг".

"Багато запитів від користувачів: я оновив дані – номер телефону, пошту та місце проживання, – чому в мене статус "дані уточнюються"? Бо уточнюються не ті дані, які ви внесли, а дані в реєстрі "Оберіг". А щодо контактних даних: заповнив – і ти виконав своє зобов'язання", – пояснила заступниця міністра оборони.

Запис у паперову картку та у реєстр "Оберіг" мають право вносити виключно представники ТЦК.

З 17 липня військово-обліковий документ потрібен буде і для перетину кордону, повідомив LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Перевірятимуть документи в усіх громадян-чоловіків віком 18-60 років", – пояснив речник.

Якщо людина, яка не оновила дані, ігнорує повістки певний час, її передадуть у розшук, пояснюють у Міноборони.

До того ж повістки, які приходять Укрпоштою, будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила там свій підпис.

Втім, якщо оновити дані після 16 липня 2024 року, на практиці є підстави вважати, що одразу "за свою бездіяльність" можна буде отримати й штраф, каже юрист Мироненко.

Але питання щодо виписування таких штрафів є спірним: "Якщо особа оновлює дані через Резерв+, наявність штрафу зможе перевірити лише після перевірки даних ТЦК, – оскільки у програмі не передбачено виписування штрафів, і безпосередньо побачити їх у Дії".

У разі оновлення даних через ЦНАП отримати штраф більш вірогідно.

Якщо людина не прийде після отримання повістки на проходження ВЛК, її також чекає штраф від 17 000 до 25 000 грн. Якщо ж після ВЛК і отримання повістки військовозобов'язаний без поважних причин не з'явиться до ТЦК – це вже кримінальна відповідальність, тобто до 5 років ув'язнення.

Обмежено придатних більше немає. Що робити тим, кому дали такий статус

Оновити дані треба і тим, хто раніше отримав статус "обмежено придатний". З 4 травня його вже не існує. "Вони зобов’язані оновити дані, як і всі придатні особи призовного віку, та протягом дев'яти місяців мають пройти повторну ВЛК", – продовжує Мироненко.

Пройти ВЛК такі групи призовників мають до 4 лютого 2025 року.

Військовозобов'язаних ділитимуть на кілька нових категорій:

придатні;

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах;

тимчасово непридатні, які потребують лікування;

непридатні до служби зі зняттям з військового обліку.

Цей статус може змінити тільки ВЛК відповідно до переліку хвороб, які затверджено в наказі Міноборони.