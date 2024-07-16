"С 17 июля военнообязанных уже могут штрафовать", говорит LIGA.net народный депутат из комитета нацбезопасности Соломия Бобровская (Голос). В это время истекает 60-дневный срок, который военнообязанным украинцам давали на обновление данных.

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Штрафы могут применяться повторно. Но остается возможность их избежать, добавляет в комментарии LIGA.net нардеп Федор Вениславский из комитета (Слуга народа).

Обновить данные нужно и тем, кто раньше получил статус "ограниченно пригоден". Этот статус был отменен еще 4 мая.

Что после 16 июля изменится для военнообязанных, будут ли повестки через Укрпошту и какие грозят штрафы: разбор LIGA.net.

Штрафы и блокировка счетов – тем, кто не обновил данные

Уже со следующего дня, 17 июля, военнообязанного, не успевшего предоставить данные на обновление, могут оштрафовать, рассказывают LIGA.net трое нардепов из оборонного комитета Рады.

"После 16-го можно штрафовать уже", – объясняет Бобровская (Голос).

Суммы штрафа – от 17 000 до 25 000 гривен. Человека также могут ограничить в праве управления автомобилем и заблокировать счет – через суд, если штраф не будет уплачен вовремя.

Налагать штрафы могут представители ТЦК, объясняет LIGA.net Вячеслав Мироненко, юрист практики Безопасности бизнеса в Juscutum.

Однако штрафа можно избежать, считает часть нардепов из комитета. В частности, об этом изданию Киев 24 накануне заявил Александр Федиенко (СН). По его словам, люди, которые не смогли обновить данные до 16 июля, смогут это сделать и после 16 июля даже без штрафа, потому что "самостоятельно устранили такое правонарушение".

Это LIGA.net подтверждает и его коллега Федор Вениславский.

"Штраф применяется не автоматически, а в порядке, определенном Кодексом Украины об админнарушениях", – напоминает нардеп.

Еще один представитель оборонного комитета не под запись объясняет LIGA.net: "Говорил с коллегами и представителями Минобороны, но четкого ответа на вопрос, однозначно ли будет штраф – нет".

"Так, согласно КУоАП, штраф не автоматический, но как будет работать все это на практике – неизвестно", – объясняет депутат.

Штрафы могут применяться повторно. Выписывать их могут вместе с повесткой на улице с 17 июля, добавляет Мироненко.

"Такая процедура будет достаточно распространенной, – прогнозирует Мироненко. – ТЦК уполномочены осуществлять проверку военно-учетного документа лица призывного возраста, они и имеют доступ к системе "Оберіг". Там хранятся все данные по военнообязанным".

Обновить данные можно и после 16 июля. Где это сделать

После 16 июля обязанность обновить данные никуда не исчезнет, объясняет LIGA.net нардеп Вениславский. Это и дальше можно будет сделать – через визит в ТЦК, ЦНАП или в Резерв+.

Если в Резерв+ после обновления есть ошибки в данных, то исправить их можно через поход в ТЦК или обращение в приложение, пояснила в интервью LIGA.net заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко: "Резерв+ транслирует данные, которые заносят ТЦК в Оберіг".

"Много запросов от пользователей: я обновил данные – номер телефона, почту и место жительства, – почему у меня статус "данные уточняются"? Потому что уточняются не те данные, которые вы внесли, а данные в реестре "Оберіг". А относительно контактных данных: заполнил – и ты выполнил свое обязательство", – объяснила заместитель министра обороны.

Запись в бумажную карточку и реестр "Оберіг" имеют право вносить исключительно представители ТЦК.

С 17 июля военно-учетный документ нужен будет и для пересечения границы, сообщил LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Проверят документы у всех граждан-мужчин в возрасте 18-60 лет", – пояснил спикер.

Если человек, не обновивший данные, игнорирует повестки определенное время, его передадут в розыск, объясняют в Минобороны.

При этом приходящие через Укрпошту повестки будут считаться врученными, даже если человек не поставил там свою подпись.

Впрочем, если обновить данные после 16 июля 2024 года, на практике есть основания полагать, что сразу "за свое бездействие" можно будет получить и штраф, говорит юрист Мироненко.

Но вопрос об оформлении таких штрафов спорный: "Если лицо обновляет данные через Резерв+, наличие штрафа сможет проверить только после проверки данных ТЦК, – поскольку в программе не предусмотрена выписка штрафов, и непосредственно увидеть их в Дии".

При обновлении данных через ЦНАП получить штраф более вероятно.

Если человек не придет по повестке на прохождение ВЛК, его также ждет штраф от 17 000 до 25 000 грн. Если после ВЛК и повестки военнообязанный без уважительных причин не явится в ТЦК – это уже уголовная ответственность, то есть до 5 лет заключения.

Ограниченно пригодных больше нет. Что делать тем, кому дали такой статус

Обновить данные нужно и тем, кто раньше получил статус "ограниченно пригоден". С 4 мая его уже нет. "Они обязаны обновить данные, как и все пригодные лица призывного возраста, и в течение девяти месяцев должны пройти повторную ВЛК", – продолжает Мироненко.

Пройти ВЛК такие группы призывников должны до 4 февраля 2025 года.

Военнообязанных будут делить на несколько новых категорий:

пригодные;

пригодны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских подразделениях;

временно непригодны, нуждающиеся в лечении;

непригодны к службе с исключением из военного учета.

Этот статус может изменить только ВЛК в соответствии с перечнем болезней, утвержденных в приказе Минобороны.