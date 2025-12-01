У вищих ешелонах влади – кадрова криза. Окрім того що президенту Володимиру Зеленському доведеться шукати нового керівника свого Офісу після відставки Андрія Єрмака, вже понад 10 днів вакантними залишаються посади в уряді – міністрів юстиції та енергетики. Попередніх міністрів Германа Галущенка та Світлану Гринчук звільнили після великого корупційного скандалу в енергетиці – Міндічгейту.

Кого Зеленський розглядає на посади міністрів та що впливає на його вибір?