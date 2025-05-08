"Ми опинилися в ситуації, коли 500 млн європейців просять 300 млн американців допомогти захистити нас від 140 млн росіян", – каже LIGA.net генерал-лейтенант збройних сил Естонії Ріго Террас. Насправді ця фраза належить польському прем'єру Дональду Туску, і Террас дивується: "Як це сталось? У нас же є весь потенціал".

Якщо Європейський Союз хоче, щоб США і Росія сприймали його справді серйозно, доведеться змінити цей стиль політики, продовжує він. Але для переозброєння Європи самої лише "білої книги" та 800 млрд євро недостатньо – доведеться розв'язувати складні питання. Бо майже 80% військового обладнання закуповується за межами ЄС.

Про які саме зміни ЄС ідеться, як мінімізувати наслідки нової політики Трампа щодо Європи, чи варто українцям очікувати західних миротворців на своїй території – колишній головнокомандувач Сил оборони Естонії (2011-2018), а зараз депутат Європарламенту Ріго Террас розказав у бліцінтерв'ю LIGA.net.