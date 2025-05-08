"Мы оказались в ситуации, когда 500 млн европейцев просят 300 млн американцев помочь защитить нас от 140 млн россиян", – говорит LIGA.net генерал-лейтенант вооруженных сил Эстонии Рихо Террас. На самом деле эта фраза принадлежит польскому премьеру Дональду Туску, и Террас удивляется: "Как это произошло? У нас же есть весь потенциал".

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Если Европейский Союз хочет, чтобы США и Россия воспринимали его по-настоящему серьезно, придется изменить этот стиль политики, продолжает он. Но для перевооружения Европы только "белой книги" и 800 млрд евро недостаточно – придется решать сложные вопросы. Потому что почти 80% военного оборудования закупается вне ЕС.

О каких именно изменениях ЕС идет речь, как минимизировать последствия новой политики Трампа по отношению к Европе, стоит ли украинцам ожидать западных миротворцев на своей территории – бывший главнокомандующий Силами обороны Эстонии (2011-2018), а сейчас депутат Европарламента Рихо Террас рассказал в блиц-интервью LIGA.net.