"Прийде час, що ми на якомусь напрямку зробимо прорив… Ми знайдемо лазівочку... І вони втратять багато наших територій", – каже в інтерв’ю УП полковник Олександр Півненко, герой України та новий командувач Нацгвардії.

За його плечима – 19 років служби переважно у спецпідрозділах, три місяці керування бригадою у битві за Бахмут та головування у Східному управлінні НГУ. Детальніше про його бойовий шлях читайте у матеріалі LIGA.net.

З 8 липня перед Півненком постав новий виклик – керувати Нацгвардією та підготувати Гвардію наступу. LIGA.net обрала головні цитати з першого інтерв’ю полковника на новій посаді.

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Гвардія наступу воює і формується. "Основна мета – це бригади наступу. Вони вже сформовані. Потихеньку їх вводимо в бойові дії... У нас вже є перші шість".

"Другий етап – це сьома бригада "Хартія", яка формується. Інші вже виконують завдання, зазнають бойових втрат та поповнюються. Аналогічно деякі наступають, деякі поки чекають, деякі вже діють в обороні".

"("Хартія".- Ред.) – це поки початкова стадія. Один батальйон у нас відучився за кордоном, інші там плануються на вивчення, поїдуть туди проходити індивідуальну підготовку. Тобто до кінця року вона буде сформована".

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Гвардію розвиватимуть на досвіді спецпризначенців. "Я просто бачу це все по-іншому, тому що в мене підготовка спецпідрозділів. І я хочу зробити саме так, як я це бачу з погляду спецпідрозділів. Бо там інший рівень підготовки й інші вимоги, ніж для звичайних піхотних… Наприклад, (досвід. – Ред.) підрозділів спеціального призначення західних країн і запровадити в бригади наступу".

Заборони воювати командирам "Азову" нема. "Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті – ні, немає. Тим паче я не розподіляю, хто воює".

І скоро вони можуть опинитись в строю. "Залежно від ситуації, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця (Денис Прокопенко може повернутися до бойових задач. – Ред.)".

"ЗА ДВА ДНІ МИ ВТРАТИЛИ МІСЯЧНИЙ ЗАПАС ДРОНІВ"

Основна проблема – зброя. "Озброєння і військова техніка – це головна проблема. Вона іде, пливе на кораблях, їде, але хочеться зараз і швидко…"

Використання дронів – нестабільне. "Можуть бути такі дні, що ми втрачаємо до 20 дронів на день. Буває в гарні дні – один дрон, два, три. Інколи не встигають дрони дійти до місця. Наприклад, був у нас запас 40. За два дні він зник, а ми розраховували, що його вистачить на місяць".

"Ми підключаємо канали, підтягуємо ще. Але інколи бувають моменти, що не завжди встигаєш підвезти, тому що район складний".

З повітря нацгвардійців прикривають. "Ми прикриваємо ведення бойових дій. У нас є гелікоптери, які виконують завдання. І літаки літають постійно".

Але F-16 зайвими не будуть. "Я думаю, так, полегшать (F-16 виконання завдань. – Ред.)".

"МИ ЗРОБИМО ПРОРИВ"

Оборона Бахмута – виправдана. "Звичайно, виправдана. Забирати важче. Оборона іде на виснаження противника. Ми ж знаємо, скільки "Вагнер" там втратив особового складу. Уявімо, ми залишимо Бахмут, вони прийдуть у Часів Яр. Що, ми потім будемо залишати й залишати? А хто ж буде зупиняти потім? А зупиняти потрібно".

І без "Вагнера" стало легше. "Найпідготовленіші з тих, з ким доводилося стикатися – це "Вагнер". Але там теж є нюанси: є штурмові підрозділи і є мобілізовані зеки, які продовжують бойові дії в обороні. У них більш жорсткий підхід, там не цінують людське життя. Тому і гонять їх, внаслідок чого вони інколи викривають наші прогалини або наші точки ведення вогню. Потім артилерією знищують вогневі позиції та намагаються заходити…"

"Спрощує (завдання відсутність "Вагнера". – Ред.)".

За Куп’янсько-Сватівський напрямок хвилюватися не варто. "За військовими мірками, нічого такого там… Війна динамічна. Заберемо на іншому напрямку. Перегрупування, бригади відновлюються, ті повертаються, буде все нормально. Нічого там максимально тривожного немає. Вони свого часу до Харкова не дійшли, і зараз вони навіть до цієї річки (Оскіл. – Ред.), до якої вони хочуть, не дійдуть".

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Бліцкригу, як під Харковом, не буде. "Якщо ми йдемо вперед, це вже результат. Всі ж пригадують операцію на Ізюмському напрямку і думають, що так воно буде. Але ні. Для нас кожен метр – це вже результат".

Але Сили оборони знайдуть лазівку для прориву. "Прийде час, що ми на якомусь напрямку зробимо прорив. І не факт, що це буде там, де хтось думає. Ми знайдемо лазівочку... І вони втратять багато наших територій".

І звільнять всю територію України. "Ми потрапили в не дуже хорошу ситуацію, тому що Росія – велика країна з великими ресурсами. Але ми знаємо, що у нас немає виходу – ми дійдемо до кордонів 91-го року. На це потрібен час…".

"Ну, чого оптиміст? Я просто знаю інформацію, яку не знаєте ви, але я не можу нею ділитися. Розумієте?".

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