Поки ми зосередженні на протидії фейкам, Росія веде війну за спосіб мислення

Історія трьох чехів-путіністів, яких чеські документалісти привезли в Україну, заслуговує на значно більшу увагу, ніж вона отримала. Тому що це жива ілюстрація світу, у якому ми опинилися і яка має всіх сильно протверезити.

Її суть у тому, що навіть побачені на власні очі наслідки російських злочинів проти цивільного населення, відвідування місць масових поховань жертв російської окупації, спілкування зі свідками, спостереження за життям прифронтових міст включно із підземними школами для дітей і навіть власне перебування під російським обстрілом не змінило думки цих людей.

Це не якісь наші "ватніки", це європейці, активні споживачі інформації з інтернету. Але для яких у війні винен хто завгодно, тільки не РФ. Вони живуть у світі російської дезінформації, і навіть побачене власними очима не ламає цю картину світу.

Більш детально про цю поїздку можна прочитати тут і тут. А нижче хочеться сказати декілька слів про те, що це все означає.

