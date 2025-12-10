Невідомі деталі підготовки й проведення операції СБУ "Павутина" – із зухвалим проникненням вглиб Росії для знищення стратегічних бомбардувальників прямо на аеродромах їх базування – описує The Wall Street Journal.

Ключову роль в операції відіграли жадібність російських прикордонників, найкрутіші пілоти дронів та пара українців, яка жила в Челябінську й непомітно діяла під носом ФСБ. Які нові деталі приховує "Павутина"? Захоплива історія – коротко.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO?
Володимир ЗеленськийфсбсбуВасиль Малюкпавутина