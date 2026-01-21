Як демократичні країни можуть змінити світ в епоху глобальних протистоянь

LIGA.net публікує повний переклад виступу прем'єр-міністра Канади Марка Карні на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.

Сьогодні я говоритиму про розлом у світовому порядку, про кінець прекрасної казки і початок жорстокої реальності, в якій геополітика великих держав не визнає жодних обмежень.

Але я також хочу довести вам, що інші країни – і особливо "середні держави", такі як Канада – зовсім не безсилі. У них є можливість побудувати новий порядок, що втілює наші цінності: повагу до прав людини, сталий розвиток, солідарність, суверенітет і територіальну цілісність держав.

Сила тих, хто має меншу владу, починається з чесності.

Щодня нам нагадують, що ми живемо в епоху суперництва великих держав. Що порядок, заснований на правилах, згасає. Що "сильний робить те, що може, а слабкий терпить те, що повинен терпіти".

Цей афоризм Фукідіда підноситься як щось неминуче – як природна логіка міжнародних відносин, що знову вступає у свої права. Зіткнувшись із цією логікою, багато країн схильні підтакувати, щоб "просто ладнати". Йти на поступки. Уникати неприємностей. Сподіватися, що покірність купить їм безпеку.

Не купить.

То які в нас варіанти?

У 1978 році чеський дисидент Вацлав Гавел написав есе під назвою "Сила безсилих". У ньому він поставив просте запитання: як вдалося комуністичній системі зберігати себе?

Його відповідь починалася із продавця зелені. Щоранку цей крамар виставляє у вікні плакат: "Пролетарі всіх країн, єднайтеся!".

Він сам у це не вірить. Ніхто в це не вірить. Але він все одно ставить плакат – щоб уникнути проблем, продемонструвати лояльність, щоб йому дали спокій. І оскільки кожен крамар на кожній вулиці робить те саме, система зберігається.

Вона тримається не тільки на насильстві, а й на участі звичайних людей у ритуалах, які, як вони самі знають, помилкові.

Гавел називав це "життям у брехні".

Влада системи виникає не з її правоти, а з готовності кожного вдавати, що вона права.

І її крихкість походить з того самого джерела: коли хоча б одна людина перестає підігравати – коли продавець зелені прибирає свій плакат, – ілюзія починає тріщати по швах.

Настав час компаніям і країнам зняти свої плакати.

Десятиліттями такі країни, як Канада, процвітали в умовах того, що ми називали міжнародним порядком, заснованим на правилах. Ми вступали в його інститути, вихваляли його принципи і користувалися його передбачуваністю. Під його захистом ми могли проводити зовнішню політику, засновану на цінностях.

Ми знали, що історія про міжнародний порядок, заснований на правилах, була частково вигадкою. Що найсильніші робитимуть для себе винятки, коли їм це зручно. Що торгові правила застосовувалися асиметрично. І що міжнародне право діяло з різною суворістю залежно від того, ким був обвинувачений або жертва.

Ця фікція була корисною, і американська гегемонія, зокрема, допомагала забезпечувати суспільні блага: відкриті морські шляхи, стабільну фінансову систему, колективну безпеку та підтримку механізмів вирішення спорів.

Тому ми ставили плакат у вікно. Ми брали участь у ритуалах. І за великим рахунком уникали вказувати на розрив між риторикою і реальністю.

Ця угода більше не працює.

Дозвольте мені сказати прямо: ми перебуваємо в стані розлому, а не трансформації.

За останні два десятиліття серія криз у фінансах, охороні здоров'я, енергетиці й геополітиці оголила ризики екстремальної глобальної інтеграції.

Зовсім недавно великі держави почали використовувати економічну інтеграцію як зброю. Тарифи – як важіль тиску. Фінансову інфраструктуру – як засіб примусу. Ланцюжки постачань – як уразливості для експлуатації.

Не можна "жити брехнею" про взаємну вигоду через інтеграцію, коли інтеграція стає джерелом вашого підпорядкування.

Багатосторонні інститути, на які покладалися середні держави – СОТ, ООН, конференції з клімату (COP), – уся архітектура колективного розв'язання проблем значно ослабла.

У результаті багато країн приходять до одних і тих самих висновків. Вони повинні розвивати більшу стратегічну автономію: в енергетиці, продовольстві, критично важливих мінералах, фінансах і ланцюжках постачань.

Цей порив зрозумілий. У країни, яка не може прогодувати себе, забезпечити енергією або захистити, мало варіантів. Коли правила більше не захищають вас, ви маєте захищати себе самі.

Але тверезо погляньмо на те, до чого це веде. Світ "фортець" буде біднішим, більш крихким і менш стійким.

І є ще одна істина: якщо великі держави відмовляються навіть від видимості правил і цінностей заради безперешкодного переслідування своїх інтересів, вигоди від "транзакційного" підходу стає дедалі важче відтворювати. Гегемони не можуть нескінченно монетизувати свої відносини.

Союзники будуть диверсифікувати зв'язки, щоб застрахуватися від невизначеності. Купувати страховку. Збільшувати кількість варіантів. Це відновлює суверенітет – суверенітет, який колись ґрунтувався на правилах, але тепер дедалі частіше спиратиметься на здатність витримувати тиск.

Як я вже сказав, таке класичне управління ризиками має свою ціну, але вартість стратегічної автономії та суверенітету може бути розділена. Колективні інвестиції в стійкість обходяться дешевше, ніж будівництво власної фортеці кожним окремо. Загальні стандарти знижують фрагментацію. Взаємодоповнюваність дає позитивний результат для всіх.

Питання для середніх держав, таких як Канада, полягає не в тому, чи адаптуватися до цієї нової реальності. Ми зобов'язані це зробити. Питання в тому, чи адаптуємося ми, просто будуючи вищі стіни, чи зможемо зробити щось більш амбітне.

Канада була однією з перших, хто почув цей тривожний дзвінок, що змусило нас фундаментально змінити нашу стратегічну позицію.

Канадці знають, що наше старе, затишне припущення про те, що географія і членство в альянсах автоматично дають процвітання і безпеку, більше не правильне.

Наш новий підхід спирається на те, що Александр Стубб назвав "реалізмом, заснованим на цінностях" – або, простіше кажучи, ми прагнемо бути принциповими і прагматичними.

Принциповими у нашій відданості фундаментальним цінностям: суверенітету і територіальній цілісності, забороні на застосування сили (окрім випадків, що відповідають Статуту ООН), повазі до прав людини.

Прагматичними у визнанні того, що прогрес часто буває поступовим, що інтереси розходяться, що не кожен партнер поділяє наші цінності. Ми взаємодіємо широко, стратегічно, з відкритими очима. Ми активно приймаємо світ таким, яким він є, а не чекаємо світу, яким ми хотіли б його бачити.

Канада калібрує наші відносини так, щоб їхня глибина відображала наші цінності. Ми віддаємо пріоритет широкому охопленню, щоб максимізувати наш вплив з огляду на нестабільність світового порядку, пов'язані з цим ризики та ставки на те, що буде далі.

Ми більше не покладаємося тільки на силу наших цінностей, а й на цінність нашої сили.

Ми будуємо цю силу вдома.

Відтоді як мій уряд прийшов до влади, ми знизили податки на доходи, приріст капіталу та інвестиції в бізнес; ми усунули всі федеральні бар'єри для міжпровінційної торгівлі; ми прискорюємо інвестиції в трильйон доларів в енергетику, ШІ, критично важливі мінерали, нові торговельні коридори й багато іншого.

Ми подвоюємо наші витрати на оборону до 2030 року і робимо це так, щоб розвивати нашу внутрішню промисловість.

Ми стрімко диверсифікуємо зв'язки за кордоном. Ми домовилися про всеосяжне стратегічне партнерство з Європейським Союзом, включно з приєднанням до SAFE – європейської системи оборонних закупівель.

За останні шість місяців ми підписали дванадцять інших угод у сфері торгівлі та безпеки на чотирьох континентах.

В останні кілька днів ми уклали нові стратегічні партнерства з Китаєм і Катаром. Ми ведемо переговори про пакти про вільну торгівлю з Індією, АСЕАН, Таїландом, Філіппінами, Меркосур.

Щоб допомогти у розв'язанні глобальних проблем, ми використовуємо "геометрію змінних швидкостей" – різні коаліції для різних питань, що ґрунтуються на цінностях та інтересах.

Щодо України: ми є ключовим членом "коаліції охочих" і одним із найбільших донорів її оборони й безпеки в розрахунку на душу населення.

Щодо арктичного суверенітету: ми твердо стоїмо на боці Гренландії та Данії і повністю підтримуємо їхнє унікальне право визначати майбутнє Гренландії. Наша прихильність Статті 5 (Статуту НАТО. – Ред.) є непохитною.

Ми працюємо з нашими союзниками по НАТО (включно з групою "Nordic Baltic 8") над подальшим гарантуванням безпеки північного і західного флангів альянсу, зокрема через безпрецедентні інвестиції Канади в загоризонтні радари, підводні човни, авіацію і присутність військ на місцях. Канада рішуче виступає проти мит через Гренландію і закликає до цілеспрямованих перемовин для досягнення спільних цілей безпеки і процвітання Арктики.

Щодо багатосторонньої торгівлі: ми просуваємо зусилля з наведення мосту між Транстихоокеанським партнерством і Європейським Союзом, створюючи новий торговий блок із населенням 1,5 мільярда осіб.

Щодо критичних мінералів: ми формуємо "клуби покупців", закріплені в рамках G7, щоб світ міг диверсифікувати постачання, пішовши від концентрації в одного гравця.

Щодо ШІ: ми співпрацюємо з однодумцями-демократіями, щоб у кінцевому підсумку нам не довелося обирати між гегемонами і гіперскейлерами.

Це не наївний мультилатералізм. І це не опора на ослаблені інститути. Це створення працюючих коаліцій, по одному питанню за іншим, з партнерами, у яких достатньо спільних інтересів для спільних дій. У деяких випадках це буде переважна більшість країн.

І це створення щільної мережі зв'язків у торгівлі, інвестиціях і культурі, на яку ми зможемо спертися в майбутніх викликах.

Середні держави повинні діяти спільно, тому що "якщо вас немає за столом, то ви вже в меню".

Великі держави можуть дозволити собі діяти поодинці. У них є розмір ринку, військовий потенціал і важелі для диктування умов. У середніх держав цього немає. Але коли ми ведемо двосторонні переговори з гегемоном поодинці, ми ведемо їх з позиції слабкості. Ми приймаємо те, що нам пропонують. Ми змагаємося один з одним у тому, хто виявиться більш поступливим.

Це не суверенітет. Це гра в суверенітет за фактичного підпорядкування.

У світі суперництва великих держав у країн, що перебувають між ними, є вибір: змагатися одна з одною за прихильність сильних або об'єднатися, щоб створити впливовий "третій шлях".

Ми не повинні дозволяти нарощуванню "жорсткої сили" засліпити нас і приховати той факт, що сила легітимності, чесності та правил залишиться потужною – якщо ми вирішимо використовувати її разом.

Це повертає мене до Гавела.

Що означало б для середніх держав "жити в правді"?

Це означає називати реальність своїми іменами.

Перестаньте посилатися на "міжнародний порядок, заснований на правилах", ніби він усе ще функціонує так, як заявлено. Назвіть систему тим, чим вона є: періодом загострення суперництва великих держав, де наймогутніші переслідують свої інтереси, використовуючи економічну інтеграцію як зброю примусу.

Це означає діяти послідовно. Застосовуйте одні й ті самі стандарти до союзників і суперників. Коли середні держави критикують економічне залякування з одного боку, але мовчать, коли воно виходить з іншого, – це означає, що ми і далі "тримаємо плакат" у вікні.

Це означає будувати те, у що ми, за нашими словами, віримо. Замість того щоб чекати відновлення старого порядку, створюйте інституції та угоди, які функціонують саме так, як вимагають ваші принципи.

І це означатиме скорочення важелів впливу, які роблять можливим примус. Побудова сильної внутрішньої економіки завжди має бути пріоритетом будь-якого уряду. Диверсифікація на міжнародному рівні – це не просто економічна обачність; це матеріальна основа чесної зовнішньої політики. Країни заслуговують на право на принципову позицію, знижуючи свою вразливість перед заходами у відповідь.

У Канади є те, що потрібно світу. Ми – енергетична наддержава. У нас величезні запаси критично важливих мінералів. У нас найосвіченіше населення у світі. Наші пенсійні фонди серед найбільших і найдосвідченіших інвесторів світу. У нас є капітал, таланти й уряд із величезним фіскальним потенціалом для рішучих дій.

І в нас є цінності, до яких прагнуть багато інших. Канада – це працююче плюралістичне суспільство. Наша суспільна дискусія гучна, різноманітна і вільна. Канадці залишаються відданими принципам сталого розвитку.

Ми – стабільний, надійний партнер у світі, який став яким завгодно, тільки не таким, як раніше. Партнер, який будує і цінує відносини на довгострокову перспективу.

У Канади є і дещо ще: усвідомлення того, що відбувається, і рішучість діяти відповідно. Ми розуміємо, що цей розлом вимагає більшого, ніж просто адаптація. Він вимагає чесності щодо світу таким, яким він є.

Ми прибираємо плакат із вікна.

Старий порядок не повернеться. Ми не повинні його оплакувати. Ностальгія – це не стратегія.

Але на місці розлому ми можемо побудувати щось краще, сильніше і справедливіше. Це завдання середніх держав, яким найбільше є що втрачати у світі "фортець" і найбільше є що здобути у світі справжньої співпраці.

У сильних світу цього є їхня влада. Але у нас теж дещо є – здатність перестати вдавати, назвати реальність своїм ім'ям, зміцнити свої сили вдома і діяти спільно.

Це шлях Канади. Ми обираємо його відкрито і впевнено. І цей шлях відкритий для будь-якої країни, готової пройти його разом із нами.

