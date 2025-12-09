У прифронтових містах інший кут зору. Звідси все бачиться крізь спалахи від російських дронів, зруйновані будівлі, безкінечні похорони знайомих

– Що у Харкові думають про "мирний план" і перебіг переговорів? – запитав кореспондент європейського видання.

Чесно? Нічого не думають. Ось жодного разу не чула, щоб у черзі на джерелі (води немає) хтось обговорював черговий "твіт" Трампа.

Я особисто думаю: як підняти цю двадцятилітрову баклагу з водою на сімнадцятий поверх (ліфт не працює).

Моя подруга Свєта думає, як приготувати вечерю на п’ятьох за допомогою маленької туристичної пальнички. А Марина пішла сушити волосся на пошту – там генератор.

– Мені сьогодні ввечері на співбесіду, – каже Марина, – не йти ж з мокрою головою.

В останню чергу Марина думає про те, як саме Віткофф дивився на Путіна. Запопадливо чи ні. Марина шукає роботу, бо минулої роботи більше немає – на місці офісу руїни.

Сьогодні "тітка", яка оголошує в гучномовець, що саме летить на місто: "авіабомби", "безпілотники" чи "ракети", хотіла повідомити про відбій і недоговорила. Зупинилася на останньому складі:

– Відбій повітряної трево…

"Ги" вона сказати не встигла, тривога знову заорала. Я не перебільшую: між відбоєм і новим "прибоєм" (так харків’яни називають початок тривоги) не пройшло й секунди.

"Доброго ранку" у нас один одному кажуть, якщо вночі в місті ніхто не загинув. А коли всі канали транслювали захопленого Рубіо про "найплідніші переговори", у Харкові всі стежили за тим, як рятувальники намагаються дістати з-під завалів ще живих людей.

Я не кажу, що ми настільки зайняті виживанням, що не цікавимося подіями у світі. Цікавимося. Але по-іншому.

Наприклад, нам дуже важливі звуки. Усі чули вчора вночі новий? Скажіть, страшний?! Цей звук у чатах обговорювали значно емоційніше, ніж будь-яку заяву Макрона.

Ми не невігласи, правда. Я намагаюся пояснити, що у прифронтових містах трохи інший кут зору. Звідси все бачиться через спалахи від російських дронів, через зруйновані будівлі, через безкінечні похорони знайомих.

Світовій спільноті хочеться сказати: "дайте томагавки і відваліть", але це неввічливо. І якщо вийде якийсь дипломатичний діалог про реальне припинення вогню і гарантії безпеки – чудово, будемо вважати це несподіваним бонусом.

А поки тримаємося, підтримуємо ЗСУ, наряджаємо ялинки.

