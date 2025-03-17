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У новому випуску:

- Тиха гавань. Валюти, які можуть перехопити позиції долара США на тлі агресивної політики Дональда Трампа (CNBC)

- Повернення до бензину. ЄС планує відкликати впроваджену раніше заборону на двигуни внутрішнього згоряння (Politico)

- Після Джастіна Трюдо. Хто такий Марк Карні, новий прем’єр-міністр Канади (Associated Press)

- Примарний Neom. Що не так із найамбітнішим проєктом Саудівської Аравії — футуристичним мегамістом (The Wall Street Journal)

- Економні дроти. Британці, що живуть поряд з новими опорами ліній електропередачі, отримуватимуть менші рахунки (The Guardian)

- Костюм сили. Чому Меланія Трамп змінила свій звичний стиль одягу на чоловічий (Independent)

- Джей Ді Мем. Як віцепрезидент США став інтернет-посміховиськом через суперечку з Зеленським (The Telegraph)

- Консервативна мандрівка. Чи можна безпечно подорожувати Саудівською Аравією, якщо ти – жінка (CNN)

- Не для величі. Актор Майкл Шин з власної кишені виплатив близько мільйона фунтів боргів своїх співвітчизників у Вельсі (The Guardian)

- Якість, гарантована мідіями. Фактчек: чи дійсно молюски можуть відключати водопостачання у Варшаві (Snopes).