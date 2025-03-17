Джей Ди Мем, Варшавские мидии, Костюм силы Мелании Трамп. Лучшие истории мира
У новому випуску:
- Тиха гавань. Валюти, які можуть перехопити позиції долара США на тлі агресивної політики Дональда Трампа (CNBC)
- Повернення до бензину. ЄС планує відкликати впроваджену раніше заборону на двигуни внутрішнього згоряння (Politico)
- Після Джастіна Трюдо. Хто такий Марк Карні, новий прем’єр-міністр Канади (Associated Press)
- Примарний Neom. Що не так із найамбітнішим проєктом Саудівської Аравії — футуристичним мегамістом (The Wall Street Journal)
- Економні дроти. Британці, що живуть поряд з новими опорами ліній електропередачі, отримуватимуть менші рахунки (The Guardian)
- Костюм сили. Чому Меланія Трамп змінила свій звичний стиль одягу на чоловічий (Independent)
- Джей Ді Мем. Як віцепрезидент США став інтернет-посміховиськом через суперечку з Зеленським (The Telegraph)
- Консервативна мандрівка. Чи можна безпечно подорожувати Саудівською Аравією, якщо ти – жінка (CNN)
- Не для величі. Актор Майкл Шин з власної кишені виплатив близько мільйона фунтів боргів своїх співвітчизників у Вельсі (The Guardian)
- Якість, гарантована мідіями. Фактчек: чи дійсно молюски можуть відключати водопостачання у Варшаві (Snopes).