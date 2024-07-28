Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами, щоб бути в курсі. Тепер спеціально для вас ми доберемо і відфільтруємо найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекажемо, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі.

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