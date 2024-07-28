Кризис партий в США, Атака на Олимпиаду, Алмазная мантия Меркурия. Лучшие истории мира
Содержание:
- Війна на порозі. Головнокомандувач британської армії закликав готуватися до великої війни протягом наступних трьох років
- Криза великих партій у США. Прихильники Ніккі Гейлі планують голосувати за лібертаріанців через розчарування кандидатурою і діями Дональда Трампа
- Індійсько-китайський конфлікт затихає? Пекін і Делі домовилися терміново працювати над відведенням військ на спірних ділянках кордону
- Телебачення замість парламенту. Британські консерватори, які програли вибори, знаходять нову роботу на правоконсервативному американському ТБ
- Обман і залякування. Китай продовжує посилювати свої позиції на морях, змінюючи світовий порядок
- Один офіс на всіх. Компанії, що допомагають Росії уникати санкцій та отримувати західні технології, розташовані за однією адресою в Гонконзі
- Дискредитація влади. У атаках на залізничну інфраструктуру Франції підозрюють агентів Росії та лівих радикалів
- Щоб режим не знав. Жителі Північної Кореї користуються VPN, технікою Apple та засиджуються допізна в інтернеті — дослідження
- Життя 2000 років тому. Вчені досліджують нещодавно відкрите унікальне поховання доби Стародавнього Риму
- Дорогоцінний Меркурій. Найближча до Сонця планета має алмазну мантію завтовшки 10 км — дослідження NASA
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