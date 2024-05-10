Вперше за п’ять років китайський лідер Сі Цзіньпін 5-10 травня відвідав Європу – із зупинками у Франції, Сербії та Угорщині.

У Франції президент Емманюель Макрон та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликали Сі використати вплив на Росію для припинення війни проти України та не посилати Путіну зброю. У відповідь Сі або заперечував проблеми, або пропонував несуттєві поступки, або свідомо спотворював участь Китаю у війні.

Надія лише на те, що торгівля між Москвою і Пекіном не зростатиме далі так стрімко, як за останні два роки, каже LIGA.net дослідник Інституту китайських досліджень Меркатора (MERICS) Юрій Пойта.

Пекін став рятівним колом для Москви, додає LIGA.net експерт Atlantic Council Меттью Герачі. Однак Сі не вдалося внести розкол в Євросоюзі, а також між ЄС і США, чого він насправді прагнув.

LIGA.net слідкувала за турне: що це означає для ЄС та України.

Набіг китайців на Європу і меседж Сі

Основним наслідком візиту Сі є меседж світу – його амбіції на міжнародній арені не обмежуються Китаєм. Пекін дедалі більше втручатиметься у справи Європи, каже помічник директора Глобального китайського центру в Atlantic Council Меттью Герачі.

"Не вперше Сі посилає такий меседж. Схожі були в угоді між Саудівською Аравією та Іраном за посередництва Китаю та в "безмежному партнерстві" з Росією, – нагадує він. – Але це перший набіг китайців на Європу з часів COVID-19".

Якщо Сі поглибить відносини з ЄС, але ніхто не переконає Китай припинити постачання до РФ товарів подвійного призначення, що їх Москва використовує для виробництва зброї, – це погано для Києва.

"Тоді ЄС бачитиме в Китаї радше економічного партнера, а не опонента, але не зможе впливати на китайську допомогу Росії та їх зближення. Цей сценарій зараз втілюється в життя", – каже Пойта.

Сі пообіцяв, що не постачатиме зброю Росії та "суворо контролює" експорт товарів подвійного призначення – те, що й раніше. Стурбованість Заходу тим, що Китай втримав російську економіку на плаву, постачаючи їм підсанкційні товари, він проігнорував. Пекін відомий тим, що говорить одне, а робить інше, пише Politico.

Коли Макрон заявляє, що Пекін має припинити постачання товарів подвійного призначення російському ВПК, він і сам не вірить, що цього можна досягнути. Тому реальною метою президента Франції є хоча б не стрімке збільшення, переконаний Пойта: "За два роки китайські постачання в Росію зросли в 10 разів. Якби зростали в рік не вп’ятеро, а хоча б удвічі – вже було б добре".

Також французи намагаються не допустити передання зброї Росії.

"Сі заперечив Макрону – заявив, що Китай проти спроб "використати кризу в Україні для дискредитації третьої країни або для розпалювання нової холодної війни", – розповідає Герачі.

За даними уряду США, які цитує аналітик Atlantic Council, Росія отримує більшість свого імпорту мікроелектроніки та верстатів саме з Китаю. Вона також більше ніж удвічі, порівнюючи з часом до 2022 року, збільшила імпорт китайських напівпровідників.

Значна частина товарів з КНР чітко має подвійне призначення.

"Хоча немає доказів, що КНР дає зброю, – споживчі та промислові товари, які Росія купує в Китаю, стали вирішальним економічним рятівним колом у споживчому секторі РФ та в основних технологіях, які дозволяють розвиток зброї", – каже Герачі.

Росія не має іншого вибору, окрім як все більше ставати економічним васалом Китаю, щоб запобігти колапсу економіки й підтримувати військові зусилля, переконаний експерт.

Але й великі китайські фінустанови все більше ризикують. США чітко дали зрозуміти: готові посилити санкції, щоб виключити китайські банки зі світової фінсистеми, якщо ті далі нарощуватимуть обсяги торгівлі з РФ товарами подвійного призначення.

Прямих і серйозних наслідків для України від візиту Сі Цзіньпіна немає, вважає Пойта. На словах він підтримав заклик Макрона до "олімпійського перемир’я" у липні-серпні. На ділі - Росія має перевагу на полі бою та готується до наступу влітку, тож розмови про перемир’я звучать як видавання бажаного за дійсне, пише Politico.

Вбити клин між західними союзниками

Китайський лідер сподівався, що його зустріч з Макроном посилить протиріччя між США і ЄС. Адже французький лідер не приховує, що прагне розвинути військову та економічну автономію Європи.

Сподівання Сі не виправдались, вважає Пойта. Франція розуміє російські виклики своїй безпеці, особливо коли Пекін стоїть за спиною Москви. І знає, що такий розкол всіх ослабить.

Однак США і Європа стурбовані спробами Пекіна переконати Париж бути більш незалежним від Америки, додає Герачі.

Танець місцевих жителів для Сі, Макрона та їхніх дружин в Піренеях (Фото: EPA-EFE / Aurelien Morissard / POOL MAXPPP OUT)

На кінець візиту Макрон повіз Сі на мальовничий перевал у Піренеях, на кордоні з Іспанією, щоб показати краєвиди свого дитинства, пише New York Times. Натомість їх чекала довга і слизька дорога в гори під супровід зливи, густого туману і снігу. Сі на обіді з Макроном виглядав байдужим: багато усміхався, але мало пропонував, особливо щодо прохань допомогти зупинити війну в Україні.

Пекін не використовує важелі впливу на Росію, щоб підштовхнути її до рішення, яке ухвалить Європа, пише CNN. Навпаки – стежить, щоб результат війни не ослабив Путіна, якого вважає ключовим партнером у протидії США. Та діє проти мирних конференцій, які не включають Росію, – як та, що буде у Швейцарії наступного місяця.

Сі та Макрон (Фото: EPA-EFE / Aurelien Morissard / POOL MAXPPP OUT)

Наразі немає ознак, що КНР братиме участь у саміті миру у Швейцарії в середині червня. Або що Макрону вдалось переконати Сі наблизити позиції Китаю до європейського мирного бачення.

Усе залишається як було, каже Пойта. З тенденцією до погіршення.

Сербія. Чого Сі не пробачив НАТО

Після Франції Сі Цзіньпін відвідав Сербію – у 25-ту річницю бомбардування посольства КНР в Югославії з боку НАТО. Альянс неодноразово перепрошував за інцидент, виплатив жертвам компенсації, але це не зупинило Сі від того, щоб заявити сербській пресі, що КНР "ніколи не забуде і не дозволить повторити таку трагічну історію".

Пекін хоче донести, і це частково узгоджується з меседжами Кремля, що НАТО і країни, які його підтримують, є причиною геополітичної нестабільності в Європі, пояснює Герачі.

Сі та Вучич в Белграді (Фото: EPA-EFE / XINHUA / HUANG JINGWEN CHINA OUT / UK AND IRELAND OUT / MANDATORY CREDIT EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY)

Сербія схвалює претензії Китаю на Тайвань. А Пекін, відповідно, – претензії сербів на Косово. Китайський режим влив мільярди в Сербію і сусідні країни Балкан. Зокрема, в гірничодобувну промисловість, виробництво, інфраструктурні проєкти.

У 2023-му Пекін і Белград підписали угоду про вільну торгівлю.

Сербія повністю підтримує китайські ініціативи, як-от "Один пояс, один шлях", нагадує Герачі. Це глобальна стратегія, яку Пекін ухвалив у 2013-му, щоб інвестувати в інфраструктуру понад 150 країн і міжнародних організацій для розвитку китайської торгівлі; складається з шести коридорів автомобільних, залізничних, енергетичних та морських шляхів.

Сі та Вучич підписали 29 угод про співпрацю в різних сферах.

Угорщина – троянський кінь Китаю в ЄС

Завершив Сі тур у Будапешті, де зустрівся з угорським прем'єром Віктором Орбаном. На столі – інфраструктурні проєкти в Угорщині, яка є важливим для Китаю партнером у торгівлі та інвестиціях, на відміну від інших країн ЄС, що хочуть зменшити залежність від Пекіна. Також китайці інвестували значні кошти у величезні угорські заводи з виробництва акумуляторів та електромобілів.

Сі та Орбан в Будапешті (Фото: EPA-EFE / Vivien Cher Benko / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY / NO SALES)

Угорщина поглиблює відносини з Китаєм і використовує КНР як противагу у взаєминах із Брюсселем і Вашингтоном, каже Пойта. Якщо в Будапешта будуть додаткові енергетичні чи інші проєкти з китайцями, це дасть Орбану нові важелі впливу.

"Китай хоче збудувати в Угорщині новий завод із виробництва електромобілів – додатково до того, що є з виготовлення акумуляторів. Тоді Угорщина буде менше залежна від США і ЄС. Вона вже є проблемним партнером для України, а буде ще складнішим", – переконаний Пойта.

В Сербії та Угорщині Сі показав, що добрі відносини з Китаєм приносять дивіденди, пише The Economist. Угорщина багато в чому поділяє погляди Сербії. Китай будує високошвидкісну залізницю між Белградом і Будапештом. Обидві всіяні китайськими інвестиціями на мільярди доларів. A Орбан натомість виступає проти, коли ЄС засуджує Китай за порушення прав людини.