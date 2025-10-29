Досить втрачених можливостей: як Канада може підтримати демократичні перетворення в Україні
ЛЬВІВ – Нещодавнє призначення Христі Фріланд спеціальним посланником прем'єр-міністра Канади в Україні відбулося у сприятливий момент у відносинах Канади з Україною. Чому?
Призначення прем'єр-міністра є далекоглядним, оскільки він призначив довірену, компетентну та перевірену урядовицю вищого рівня, яка досконало знає проблеми, з якими стикається Україна, що прагне перетворитися на післявоєнне політичне суспільство, засноване на принципах права та гідності.
В Україні її знають, їй довіряють і до неї прислухаються. Як частина адміністрації Трюдо, вона була невіддільною частиною того, що зробило Канаду надійним і непохитним союзником України. Прем'єр-міністр Карні визнає це.
Цей досвід ставить її в ідеальну позицію для того, щоб допомогти відповісти на головне питання, яке ставлять сьогодні в Україні, особливо учасники бойових дій на передовій, і визначити напрямок політики.
Річ не в тому, коли закінчиться війна, чи переможе Україна, а в тому, яким суспільством стане Україна, коли війна закінчиться. Канада може суттєво вплинути на цю дискусію.
Якими мають бути її пріоритети?
