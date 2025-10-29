Яким суспільством стане Україна після перемоги і яка роль Канади в цьому питанні

ЛЬВІВ – Нещодавнє призначення Христі Фріланд спеціальним посланником прем'єр-міністра Канади в Україні відбулося у сприятливий момент у відносинах Канади з Україною. Чому?

Призначення прем'єр-міністра є далекоглядним, оскільки він призначив довірену, компетентну та перевірену урядовицю вищого рівня, яка досконало знає проблеми, з якими стикається Україна, що прагне перетворитися на післявоєнне політичне суспільство, засноване на принципах права та гідності.

В Україні її знають, їй довіряють і до неї прислухаються. Як частина адміністрації Трюдо, вона була невіддільною частиною того, що зробило Канаду надійним і непохитним союзником України. Прем'єр-міністр Карні визнає це.

Цей досвід ставить її в ідеальну позицію для того, щоб допомогти відповісти на головне питання, яке ставлять сьогодні в Україні, особливо учасники бойових дій на передовій, і визначити напрямок політики.

Річ не в тому, коли закінчиться війна, чи переможе Україна, а в тому, яким суспільством стане Україна, коли війна закінчиться. Канада може суттєво вплинути на цю дискусію.

Якими мають бути її пріоритети?

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net