Впервые за пять лет китайский лидер Си Цзиньпин 5-10 мая посетил Европу – с остановками во Франции, Сербии и Венгрии.

Во Франции президент Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали Си использовать влияние на Россию для прекращения войны против Украины и не посылать Путину оружие. В ответ Си либо отрицал проблемы, либо предлагал несущественные уступки, либо сознательно искажал участие Китая в войне.

Надежда лишь на то, что торговля между Москвой и Пекином не будет расти так стремительно, как за последние два года, говорит LIGA.net исследователь Института китайских исследований Меркатора (MERICS) Юрий Пойта.

Пекин стал спасательным кругом для Москвы, добавляет LIGA.net эксперт Atlantic Council Мэттью Герачи. Однако Си не удалось внести раскол в Евросоюзе, а также между ЕС и США, к чему он действительно стремился.

LIGA.net следила за турне: что это значит для ЕС и Украины.

Набег китайцев на Европу и месседж Си

Основным следствием визита Си является месседж к миру – его амбиции на международной арене не ограничиваются Китаем. Пекин все больше будет вмешиваться в дела Европы, говорит помощник директора Глобального китайского центра в Atlantic Council Мэттью Герачи.

"Не впервые Си посылает такой месседж. Похожие были в соглашении между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая и в "безграничном партнерстве" с Россией, – напоминает он. – Но это первый набег китайцев на Европу со времен COVID-19".

Если Си углубит отношения с ЕС, но никто не убедит Китай прекратить поставки в РФ товаров двойного назначения, которые Москва использует для производства оружия, – это плохо для Киева.

"Тогда ЕС будет видеть в Китае скорее экономического партнера, а не оппонента, но не сможет влиять на китайскую помощь России и их сближение. Этот сценарий сейчас претворяется в жизнь", – говорит Пойта.

Си пообещал, что не будет поставлять оружие России и "строго контролирует" экспорт товаров двойного назначения – то, что говорил и раньше. Обеспокоенность Запада тем, что Китай удержал российскую экономику на плаву, снабжая им подсанкционные товары, он проигнорировал. Пекин известен тем, что говорит одно, а делает другое, пишет Politico.

Когда Макрон заявляет, что Пекин должен прекратить поставку товаров двойного назначения российскому ВПК, он и сам не верит, что этого можно достичь. Поэтому реальная цель президента Франции хотя бы не стремительное увеличение, убежден Пойта: "За два года китайские поставки в Россию выросли в 10 раз. Если бы росли в год не в пять раз, а хотя бы вдвое – было бы хорошо".

Также французы стараются не допустить передачи оружия России.

"Си возразил Макрону – заявив, что Китай против попыток "использовать кризис в Украине для дискредитации третьей страны или для разжигания новой холодной войны", – рассказывает Герачи.

По данным правительства США, которые цитирует аналитик Atlantic Council, Россия получает большинство своего импорта микроэлектроники и станков именно из Китая. Она также более чем вдвое, по сравнению с периодом до 2022 года, увеличила импорт китайских полупроводников.

Значительная часть товаров из КНР имеет четко двойное назначение.

"Хотя нет доказательств, что КНР дает оружие – потребительские и промышленные товары, которые Россия покупает у Китая, стали решающим экономическим спасательным кругом в потребительском секторе РФ и в основных технологиях, позволяющих развитие оружия", – говорит Герачи.

У России нет другого выбора, кроме как все больше становиться экономическим вассалом Китая, чтобы предотвратить коллапс экономики и поддерживать военные усилия, убежден эксперт.

Но и крупные китайские финучреждения все больше рискуют. США четко дали понять: готовы ужесточить санкции, чтобы исключить китайские банки из мировой финсистемы, если те будут наращивать объемы торговли с РФ товарами двойного назначения.

Прямых и серьезных последствий для Украины от визита Си Цзиньпина нет, считает Пойта. На словах он поддержал призыв Макрона к "олимпийскому перемирию" в июле-августе. На деле Россия имеет преимущество на поле боя и готовится к наступлению летом, поэтому разговоры о перемирии звучат как принятие желаемого за действительное, пишет Politico.

Вбить клин между западными союзниками

Китайский лидер надеялся, что его встреча с Макроном усугубит противоречие между США и ЕС. Французский лидер не скрывает, что стремится развить военную и экономическую автономию Европы.

Надежды Си не оправдались, считает Пойта. Франция понимает российские вызовы своей безопасности, особенно когда Пекин стоит за спиной Москвы. И знает, что такой раскол всех ослабит.

Однако США и Европа обеспокоены попытками Пекина убедить Париж быть независимее от Америки, добавляет Герачи.

Танец местных жителей для Си, Макрона и их жен в Пиренеях (Фото: EPA-EFE / Aurelien Morissard / POOL MAXPPP OUT)

В конце визита Макрон повез Си на живописный перевал в Пиренеях, на границе с Испанией, чтобы показать любимые виды своего детства, пишет New York Times. Вместо них их ожидала долгая и скользкая дорога в горы под сопровождение ливня, густого тумана и снега. Си на обеде с Макроном выглядел безразличным: много улыбался, но мало предлагал, особенно относительно просьб помочь остановить войну в Украине.

Пекин не использует рычаги влияния на Россию, чтобы подтолкнуть ее к решению, которое примет Европа, пишет CNN. Наоборот – следит, чтобы исход войны не ослабил Путина, которого считает ключевым партнером по противодействию США. Но он действует против мирных конференций, не включающих Россию, — как та, которая будет в Швейцарии в следующем месяце.

Си и Макрон (Фото: EPA-EFE / Aurelien Morissard / POOL MAXPPP OUT)

Пока нет признаков, что КНР будет участвовать в саммите мира в Швейцарии в середине июня. Или что Макрону удалось убедить Си приблизить позиции Китая к европейскому мирному видению.

Все остается как было, говорит Пойта. С тенденцией к ухудшению.

Сербия. Чего Си не простил НАТО

После Франции Си Цзиньпин посетил Сербию – к 25-й годовщине бомбардировки посольства КНР в Югославии со стороны НАТО. Альянс не раз приносил извинения за инцидент, выплатил жертвам компенсации, но это не остановило Си от того, чтобы заявить сербской прессе, что КНР "никогда не забудет и не позволит повторить такую трагическую историю".

Пекин хочет донести, и это частично согласуется с месседжами Кремля, что НАТО и поддерживающие его страны являются причиной геополитической нестабильности в Европе, объясняет Герачи.

Си и Вучич в Белграде (Фото: EPA-EFE / XINHUA / HUANG JINGWEN CHINA OUT / UK AND IRELAND OUT / MANDATORY CREDIT EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY)

Сербия одобряет претензии Китая на Тайвань. A Пекин, соответственно, — претензии сербов на Косово. Китайский режим влил миллиарды в Сербию и соседние страны Балкан. В частности, в горнодобывающую промышленность, производство, инфраструктурные проекты.

В 2023 году Пекин и Белград подписали соглашение о свободной торговле.

Сербия полностью поддерживает китайские инициативы, такие как "Один пояс, один путь", напоминает Герачи. Это глобальная стратегия, которую Пекин принял в 2013 году, чтобы инвестировать в инфраструктуру более 150 стран и международных организаций для развития китайской торговли; состоит из шести коридоров автомобильных, железнодорожных, энергетических и морских путей.

Си и Вучич подписали 29 соглашений о сотрудничестве в разных сферах.

Венгрия – троянский конь Китая в ЕС

Завершил Си турне в Будапеште, где встретился с венгерским премьером Виктором Орбаном. На столе – инфраструктурные проекты в Венгрии, которая является важным для Китая партнером по торговле и инвестициям, в отличие от других стран ЕС, желающих уменьшить зависимость от Пекина. Также китайцы инвестировали большие средства в огромные венгерские заводы по производству аккумуляторов и электромобилей.

Си и Орбан в Будапеште (Фото: EPA-EFE / Vivien Cher Benko / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY / NO SALES)

Венгрия углубляет отношения с Китаем и использует КНР как противовес во взаимоотношениях с Брюсселем и Вашингтоном, говорит Пойта. Если у Будапешта будут дополнительные энергетические или другие проекты с китайцами, это даст Орбану новые рычаги влияния.

"Китай хочет построить в Венгрии новый завод по производству электромобилей – дополнительно к тому, что существует по изготовлению аккумуляторов. Тогда Венгрия будет меньше зависима от США и ЕС. Она уже является проблемным партнером для Украины, а будет еще сложнее", – убежден Пойта.

В Сербии и Венгрии Си показал, что хорошие отношения с Китаем приносят дивиденды, пишет The Economist. Венгрия во многом разделяет взгляды Сербии. Китай строит высокоскоростную железную дорогу между Белградом и Будапештом. Обе усеяны китайскими инвестициями в миллиарды долларов. A Орбан выступает против, когда ЕС осуждает Китай за нарушение прав человека.