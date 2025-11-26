Злив прослуховування Ушакова ставить під удар Лаврова і працює на імідж "зухвалого рішали" для Дмитрієва

Злив "плівок Віткоффа" явно російський, тут без варіантів. Укотре треба підкреслити нездорову тягу глобального більшовицького медіа Bloomberg до участі в російських операціях.

Щодо змісту – нічого приголомшливого чи крамольного жоден з учасників не говорить. Навіть Трамп підтвердив: Віткофф робить свою роботу. За зачиненими дверима і не таке можна сказати заради досягнення мети. Тому двері й зачиняють, щоб не турбувати вразливу публіку. Отже, важливий сам факт зливу.

На поверхні – дві гіпотези.

Перша. Дивимося на лобовий контекст.

Місяць тому після розмови Рубіо с Лавровим було зірвано зустріч у Будапешті. Після чого в США кабанчиком метнувся Кирило Дмитрієв. Це породило кілька сюжетів.

З одного боку, кампанію "Акела промахнувся" на адресу Лаврова, який уже не той. Лавров м'яко виправдовувався: чітко виконував накази.

З іншого боку, суперечливі оцінки поїздки Дмитрієва. Хтось у Росії його нахвалював, хтось висміював.

Злив телефонних розмов награє на версію, що Дмитрієв – красунчик, так чудово все запакував з американцями. Ба більше – формально ставить під удар Ушакова, оскільки слухали явно його.

Таким чином, за короткий час одразу двоє членів клубу "злих дідусів" – причому обидва, які відповідають у Путіна за міжнародку, – опинилися в якихось ганебних обставинах.

Один "дідусь" нагрубив Рубіо, другий виявив зайву обережність, нібито не повірив у готовність Віткоффа зіграти на боці РФ. Мовляв, обидва втрачають хватку. І це все на тлі зухвалого рішали Дмитрієва.

З чого має бути висновок, що Дмитрієв їх переграв.

І ця версія була б основною. Однак учора Дмитрієв назвав розмови фейком, а сьогодні Ушаков підтвердив їхню справжність. Тобто грубо виставив Дмитрієва метушливим дурником. Лавров також дав кілька коментарів у стилі "киш, дрібнота". У наявності якась творча дискусія, всі аспекти якої нам не видно.

З боку виглядає так, що Дмитрієва відгодовують "на виріст" як вождя нової ліберальної "вежі", такий собі аналог заміни "сислібам" для більшої стійкості кремлівської конструкції.

Але якщо дивитися під іншим кутом – одночасно це чистої води "Титанік", на якому "злі дідусі" дозволяють зібратися усім перебіжчикам і нестійким елементам, щоб їх колективно втопити, як у старі добрі часи КДБ.

І друга гіпотеза, лобовіша за першу.

Путін тупо зриває переговори. Він дозволив Дмитрієву пограти в дипломата, проте недооцінив внутрішній розклад у США і потребу Трампа щось швидко прокачати.

Україна з кількох причин увійшла в цей процес, який зупинився за крок від пред'явлення Путіну малоприйнятного для Росії документа. Путін погодитися на нього (поки що) не може. За що отримає якесь загострення з боку США. Ось він і намагається генерувати скандали, щоб як мінімум загальмувати рух, а в ідеалі – зірвати переговори чужими руками.

Ушаков де-факто це прямим текстом підтверджує: зливали (не) ми, з метою (не) зірвати переговори...

Сьогодні-завтра буде медіавійна, тож треба просто сортувати, хто і в який кошик які ходи робить.



