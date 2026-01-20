Розбір
ЄС готує економічну "базуку" проти США. Чим обернеться тарифна війна через Гренландію
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
Погрози Дональда Трампа ввести мита та змусити Данію продати Гренландію запускають найглибшу кризу у відносинах США та ЄС. Європа вперше розглядає "тарифну базуку" – інструмент, який може боляче вдарити по технологічних гігантах Америки.
LIGA.net перечитала CNN, ВВС, The Financial Times, The Economist, опитала експертів та розібралась, куди веде "торгова війна" між союзниками.
