Угрозы Дональда Трампа ввести пошлины и заставить Данию продать Гренландию запускают самый глубокий кризис в отношениях между США и ЕС. Европа впервые рассматривает возможность применения "тарифной базуки" — инструмента, который может сильно ударить по американским технологическим гигантам.

LIGA.net перечитала CNN, ВВС, Financial Times, The Economist, опросила экспертов и разобрались, к чему ведёт "торговая война" между союзниками.