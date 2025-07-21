"Як швидко прийдуть союзники, якщо Росія нападе? За тиждень-два, – розмірковує ексміністр закордонних справ Литви (2020–2024) Габріелюс Ландсбергіс. – Україна – це тисячі кілометрів. Литва – 300 км по діагоналі. Всю країну можна проїхати за три години. Якщо нам доведеться чекати два тижні, ми отримаємо одну велику Бучу".

"Народна республіка" Росії у Литві – це цілком реальний сценарій, каже Ландсбергіс в інтерв'ю LIGA.net. Поки його стримує лише український спротив. Тож Європа має виготовляти ще більше зброї, але їй бракує політичної волі і розуміння загроз.

Щоб ЄС нарешті прокинувся, має статися щось гірше, ніж війна в Україні, констатує ексміністр: "Європейці думають, що в них все окей, бо це не в їхній Європі".

З цього інтерв'ю ви дізнаєтесь:

чому Україні потрібні гроші на 500 000 FPV-дронів щомісяця;



як НАТО досі не навчилося воювати дронами проти дронів;

чому Чехія може стати третьою у "тріо руйнівників ЄС" – з Орбаном та Фіцо;

чи вийде передати Україні $300 млрд заморожених активів РФ.