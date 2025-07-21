"Как быстро придут союзники, если Россия нападет? Через неделю-две, – рассуждает эксминистр иностранных дел Литвы (2020–2024) Габриелюс Ландсбергис. – Украина – это тысячи километров. Литва – 300 км по диагонали. Всю страну можно проехать за три часа. Если нам придется ждать две недели, мы получим одну большую Бучу".

"Народная республика" России в Литве – это вполне реальный сценарий, говорит Ландсбергис в интервью LIGA.net. Пока его сдерживает только украинское сопротивление. Поэтому Европа должна производить еще больше оружия, но ей не хватает политической воли и понимания угроз.

Чтобы ЕС наконец-то проснулся, должно произойти нечто похуже, чем война в Украине, констатирует экс-министр: "Европейцы думают, что у них все окей, потому что это не в их Европе".

Из этого интервью вы узнаете:

почему Украине нужны деньги на 500 000 FPV-дронов ежемесячно;



как НАТО до сих пор не научилось воевать дронами против дронов;

почему Чехия может стать третьей у "трио разрушителей ЕС" – с Орбаном и Фицо;

получится ли передать Украине $300 млрд замороженных активов РФ.