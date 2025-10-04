Інтерв'ю
Правосуддя не гарантує справедливості. Міжнародний адвокат про злочини росіян та суди над ними
Марк Елліс, виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів і науковий співробітник King’s College London, – частий гість в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. Одна з цілей його візитів – допомогти українським колегам у процесах проти російських військових злочинців.
З LIGA.net доктор Елліс говорив про специфіку та складності проведення таких процесів та обов’язок і місію України та її союзників у покаранні зла.
З цього тексту ви дізнаєтесь:
- як плететься "сітка" для притягнення Путіна до відповідальності;
- хто судитиме росіян за їхні злочини в Україні;
- чому правосуддя не гарантує справедливості;
- чим Росія дійсно підірве основи світового порядку (бо наразі це ще не визначено).
