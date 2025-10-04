Марк Елліс, виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів і науковий співробітник King’s College London, – частий гість в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. Одна з цілей його візитів – допомогти українським колегам у процесах проти російських військових злочинців.

З LIGA.net доктор Елліс говорив про специфіку та складності проведення таких процесів та обов’язок і місію України та її союзників у покаранні зла.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

як плететься "сітка" для притягнення Путіна до відповідальності;

хто судитиме росіян за їхні злочини в Україні;

чому правосуддя не гарантує справедливості;

чим Росія дійсно підірве основи світового порядку (бо наразі це ще не визначено).