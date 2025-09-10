Навесні 2007 року Естонія стала жертвою однією з перших централізованих кібератак державного масштабу.

На рішення уряду перенести радянський монумент "Бронзовий солдат" з центру Таллінна на Військовий цвинтар місцеві росіяни відповіли масовими заворушеннями. Протягом двох ночей російськомовні протестувальники влаштовували криваві сутички не лише у столиці, а й у інших містах країни. Паралельно хакери намагалися паралізувати роботу держави скоординованою атакою на цифрову інфраструктуру країни, яку тоді активно розвивала Естонія.

Атака, яку відбила Естонія, змінила сприйняття агресії – світ визнав, що вона може бути не лише збройною. Уже в січні 2008 року НАТО схвалило свою першу Політику кіберзахисту. Пізніше Альянс визнав, наприклад, що подібні кібератаки можуть призвести до застосування статті 5. Естонія є світовим лідером у сфері кібероборони.

"Ми зробили висновки з минулого й суттєво змінили наші структури", – каже заступник командувача Кіберкомандування Збройних сил Естонії Міхкель Тікк

В інтерв'ю LIGA.net він розповів, як країна побудувала багаторівневу систему кібербезпеки, де здоровий глузд і резервні системи часто важливіші за технології.

Із цього тексту ви дізнаєтесь:

чому у системі кіберзахисту прибиральники та будівельники іноді важливіші за хакерів;

як Естонія нарощувала екосистему кібербезпеки;

яке місце російські хакери зараз посідають у світі;

де у кіберзагрозах завершується кібер і починається ШІ та що це змінює.