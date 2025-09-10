Весной 2007 года Эстония стала жертвой одной из первых централизованных кибератак государственного масштаба.

На решение правительства перенести советский монумент "Бронзовый солдат" из центра Таллина на Военное кладбище местные русские ответили массовыми беспорядками. В течение двух ночей русскоязычные протестующие устраивали кровавые столкновения не только в столице, но и в других городах страны. Параллельно хакеры пытались парализовать работу государства скоординированной атакой на цифровую инфраструктуру страны, которую тогда активно развивала Эстония.

Атака, которую отразила Эстония, изменила восприятие агрессии – мир признал, что она может быть не только вооруженной. Уже в январе 2008 года НАТО одобрило свою первую Политику киберзащиты. Позже Альянс признал, например, что подобные кибератаки могут привести к применению статьи 5. Эстония является мировым лидером в сфере киберобороны.

"Мы сделали выводы из прошлого и существенно изменили наши структуры", – говорит заместитель командующего Киберкомандования Вооруженных сил Эстонии Михкель Тикк.

В интервью LIGA.net он рассказал, как страна построила многоуровневую систему кибербезопасности, где здравый смысл и резервные системы часто важнее технологий.

Из этого текста вы узнаете:

почему в системе киберзащиты уборщики и строители иногда важнее хакеров;

как Эстония наращивала экосистему кибербезопасности;

какое место российские хакеры сейчас занимают в мире;

где в киберугрозах заканчивается кибер и начинается ИИ и что это меняет.