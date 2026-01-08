Розбір
Удар по Кремлю. Як арешт Мадуро змінює нафтовий ринок і політичну карту світу
Володимир Фомічов
кореспондент LIGA.net, розділ Бізнес
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
Арешт венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та можливий контроль США над нафтою країни можуть стати важелем Штатів для обвалу світових цін на чорне золото, чого вже очікує ринок. До того ж арешт Мадуро – удар по престижу Кремля.
Чи дійсно це може послабити Росію та як це відбуватиметься – пояснюємо.
