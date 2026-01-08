Арешт венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та можливий контроль США над нафтою країни можуть стати важелем Штатів для обвалу світових цін на чорне золото, чого вже очікує ринок. До того ж арешт Мадуро – удар по престижу Кремля.

Чи дійсно це може послабити Росію та як це відбуватиметься – пояснюємо.