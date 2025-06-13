Навіть якщо ви не знаєте англійської мови, картинки з американських каналів промовляють голосніше за слова. У Каліфорнії – масові заворушення, в Лос-Анджелесі – комендантська година, влада штату підтримує протестувальників, а Трамп відправляє на допомогу міграційній службі не лише нацгвардію, а й морпіхів.

Однак не поспішайте думати, що тогорічний фільм "Civil War" готується справдитися. З одного боку, так, ситуація у Сполучених Штатах раніше чи пізніше дійде до громадянської війни – і це погана новина. Хороша натомість полягає в тому, що станеться це не сьогодні й навіть не завтра.

Можливо, ми навіть встигнемо до того перемогти Росію.