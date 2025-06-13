Гражданская война в США будет. Но не завтра
Даже если вы не знаете английского языка, картинки с американских каналов говорят громче слов. В Калифорнии – массовые беспорядки, в Лос-Анджелесе – комендантский час, власть штата поддерживает протестующих, а Трамп направляет на помощь миграционной службе не только национальную гвардию, но и морских пехотинцев.
Однако не спешите думать, что прошлогодний фильм "Civil War" готовится сбыться. С одной стороны, да, ситуация в Соединенных Штатах рано или поздно дойдет до гражданской войны – и это плохая новость. Хорошая же заключается в том, что произойдет это не сегодня и даже не завтра.
Возможно, мы даже успеем до того победить Россию.
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