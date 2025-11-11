ChatGPT більше не надаватиме "відповідальні" юридичні поради. Перемога природного інтелекту над штучним – чи впорядкування хаосу?

Нещодавно у провідних виданнях та соціальних мережах з'явилися заголовки: "OpenAI офіційно заборонила ChatGPT давати медичні, фінансові та юридичні поради". Приводом для такої новини стало те, що 29 жовтня 2025 року компанія OpenAI оновила політику використання своїх сервісів і прямо зазначила, що "ChatGPT більше не даватиме персоналізованих порад у медичній чи юридичній сферах".

Багато юристів, які з острахом спостерігали за експоненціальним зростанням можливостей ШІ, сприйняли цю новину з відвертим полегшенням, а дехто – навіть із радістю.

Це виглядало як визнання поразки з боку Кремнієвої долини. Як визнання того, що нюанси права, етичні дилеми та відповідальність за долі клієнтів є сферами, в які машина не повинна втручатися.

Це здавалося капітуляцією перед складністю професії та перемогою людського досвіду.

Чому юристи святкували зарано

Але святкування було недовгим. Каран Сінґхал, голова відділу штучного інтелекту у сфері охорони здоров'я OpenAI, вийшов у X (колишній Twitter) і категорично спростував ці повідомлення, назвавши їх неправдивими. Оновлення від 29 жовтня не було зміною умов; це була лише консолідація трьох окремих політик компанії (універсальної політики, політики ChatGPT та політики API) в єдиний документ.

Проте така зміна політики – це не якесь дрібне технічне оновлення, а свідома еволюція підходу, що переслідує три чіткі, хоч і неявні цілі.

По-перше, це зведення юридичного щита від хвилі судових позовів та проактивний захист від глобальних регуляторів.

По-друге, це формальне перекладання повної відповідальності за використання інструменту на плечі професійних користувачів.

І по-третє, що є найбільш комерційно значущим, це створення маркетингової "воронки" для сегментації ринку та просування нових enterprise-рішень для чутливих галузей.

Це не відступ, це стратегічне завоювання нового плацдарму.

Чи справді ChatGPT перестав давати юридичні поради

Якщо коротко, то ні. Взагалі чат-бот і раніше не мав видавати себе за дипломованого юриста чи лікаря, тому і зараз він із радістю поділиться з вами детальною, практичною та часто небезпечно переконливою інформацією, юридичною також.

Але тепер він робить це з застереженням, вбудованим не лише у відповідь, а й у саму політику використання сервісу.

Тепер OpenAI відкрито попереджає, що все це не є професійною юридичною консультацією, і радить залучати реального адвоката для ухвалення важливих рішень.

Попереджаючи в умовах використання, що ChatGPT не можна використовувати для отримання юридичної поради, компанія захищає себе на той випадок, якщо бот раптом помилиться, а користувач, поклавшись на нього, зазнає шкоди.

Як "порада" перетворилася на "інформацію"

Ключовий момент, що розкриває стратегію OpenAI, стався наприкінці експерименту, проведеного виданням Artificial Lawyer. Коли журналіст подякував чат-боту за його "юридичну пораду" (legal advice), модель негайно відповіла: "Те, що я надаю, не є юридичною порадою... це загальна юридична інформація та приклади для написання".

Модель уточнила, що може "пояснити, як працює закон" та "згенерувати практичні шаблони документів", але формальна індивідуальна порада все одно вимагає "перегляду кваліфікованим адвокатом".

У цьому діалозі криється суть маневру OpenAI – вони не змінили можливості моделі, вони змінили її юридичну самоідентифікацію.

Це набагато глибше, ніж звичайне перекладання відповідальності на кінцевого користувача, яке було в політиці й раніше (наприклад, у версії від січня 2025 року, також була вимога "перегляду кваліфікованим фахівцем"). Це – формалізація нової екосистеми.

OpenAI свідомо змінює позиціювання свого продукту – із "скриньки-всезнайки", яка може замінити експерта, він перетворюється на "найпотужнішого у світі асистента". А асистент ніколи не несе фінальної відповідальності – її несе той, хто підписує документ.

Таким чином, OpenAI юридично закріплює повну відповідальність за галюцинації, помилки та неправильне застосування інформації ШІ на ліцензованому професіоналі, який здійснює нагляд. Компанія більше не "консультант", вона – "виробник інструменту".

Причини "прозріння": тінь регулятора та привид судових позовів

Чому OpenAI, компанія, що стоїть на вершині технологічного олімпу, раптом вирішила зіграти в таку гру саме зараз?

Цей крок не був проактивним вибором; це був продуманий захист від двох екзистенційних загроз, які нависли над компанією у 2025 році: безпрецедентної юридичної відповідальності та неминучого глобального регулювання.

Для юристів OpenAI кожен судовий позов про стягнення шкоди від використання ChatGPT – це кошмар.

Навіть якщо компанія може виграти справу, сам факт того, що її інструмент звинувачують у смерті чи серйозній шкоді, створює величезний регуляторний ризик.

Нова політика – це проактивний захист, який дозволяє OpenAI заявити в будь-якому майбутньому судовому процесі: "Ми не несемо відповідальності за трагедію. Позивач – чи то пацієнт, чи юрист, чи підліток – порушив нашу чітку та явну політику використання, яка забороняє покладатися на наш інструмент для ухвалення рішень з високими ставками без професійного нагляду".

Проте головним драйвером змін, імовірно, став EU AI Act (закон ЄС про ШІ) – перше у світі всеосяжне законодавство про штучний інтелект.

Якщо ChatGPT буде класифікований Європейською комісією як "високоризикова" система, це означатиме величезні витрати на комплаєнс, обов'язковий аудит третіми сторонами, жорсткі вимоги до прозорості даних та алгоритмів і, що найгірше, потенційні штрафи за порушення.

Таким чином, оновлена політика – це не просто нові умови для користувачів. Це юридичний аргумент, адресований безпосередньо європейським регуляторам: "Наш загальнодоступний інструмент ChatGPT не є високоризиковою системою, оскільки наша офіційна, юридично зобов'язувальна політика категорично забороняє його використання для ухвалення високоризикових рішень (як-от медичний діагноз або юридична стратегія). Відповідальність несе виключно користувач, який порушує нашу політику".

Ця стратегія "проактивного комплаєнсу" покликана юридично відокремити можливості продукту від відповідальності за його використання. OpenAI, по суті, каже регуляторам та судам: "Ми створили потужний двигун, але не несемо відповідальності, якщо хтось вирішить встановити його на літак і розбитися, порушивши нашу інструкцію, яка дозволяє використовувати його лише в блендерах".

Не відступаємо, а наступаємо у зворотному напрямку

OpenAI більше не стверджує, що ChatGPT може замінити юриста. Вона стверджує, що він може продати юристу інструмент, який робить його непереможним. Юристи більше не є конкурентами ШІ. Вони стали найважливішими та платоспроможними клієнтами розробників ШІ.

Це сигнал про дорослішання галузі штучного інтелекту. Дикі часи, коли нейромережа без жодних умов могла лікувати чи судити, поступово минають. Попереду – ера регламентованого та відповідального ШІ, який працює пліч-о-пліч з експертами.

ChatGPT не стане вашим адвокатом у прямому сенсі, але він залишиться потужним інструментом для бізнесу та юристів, якщо використовувати його правильно і в межах здорового глузду.

Розробники ШІ люб'язно надають вам цей інструмент. Але повна відповідальність за його використання – і рахунок за цей привілей – тепер лежить виключно на вашому столі.

