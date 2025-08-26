Примітно, що багато нових технологій розробляються не великими оборонними підрядниками, а тисячами волонтерів і громадянським суспільством

ТАЛЛІНН – Війна Росії проти України перетворилася на повномасштабний технологічний конфлікт, де 70-80% жертв зараз спричиняють безпілотні літальні апарати. Після трьох з половиною років війна перетворилася на безперервну гру в кішки-мишки, де кожна нова система озброєнь дає лише короткочасну перевагу на два-три місяці, перш ніж інша сторона розробить контрзаходи.

Це означає, що настала ера роботизованої війни. Ми є свідками її першого етапу в небі, на землі та на морі України. Найшвидший військово-технічний розвиток у світі відбувається в українських гаражах, підвалах і заводах, де сотні невеликих команд створюють безпілотники та перехоплювачі нових моделей.

