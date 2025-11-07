Необхідно створювати західну AI-коаліцію, щоб захищати себе й розвивати власну оборонну індустрію на базі штучного інтелекту

Головна конкуренція між глобальними гравцями йде не стільки в питанні оборонки та економіки, скільки в розвитку АІ. Хто виграє цю боротьбу, той здобуде перевагу й в інших сферах.

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг вже попередив: "Китай виграє гонку штучного інтелекту".

Він виступив на саміті Financial Times Future of AI Summit і прямо заявив, що перевага КНР – у дешевій енергії, швидких темпах будівництва дата-центрів і мінімальному регулюванні, тоді як Захід стримує себе бюрократією та обмеженнями експорту.

Хуанг визнав, що американська політика заборон на продаж AI-чипів до Китаю створює парадокс: Пекін розвиває власні технології й замість того, щоб відстати, може зробити ривок у локальному виробництві.

За його словами, у Китаї сьогодні "енергія майже безкоштовна, держава – драйвер, а не цензор".

На відміну від США, де кожен штат готує свої правила для AI, китайська система діє централізовано.

Ринок ШІ в КНР уже оцінюють у понад 50 млрд доларів, і більшість нових дата-центрів у світі будується саме там.

У військовому вимірі це означає більше, ніж просто конкуренцію технологій.

Штучний інтелект уже стає зброєю.

Китай розгортає алгоритми для управління розвідкою, безпілотниками, системами РЕБ і симуляцією бою.

І якщо держава, що має необмежену енергію, ресурси та централізоване управління, виграє ШІ-гонку, це змінить баланс сил у світі.

Необхідно вже створювати західну AI-коаліцію, щоб захищати себе й розвивати власну оборонну індустрію на базі штучного інтелекту.

Бо сьогодні питання "хто виграє ШІ" – це фактично питання, хто виграє наступне велике протистояння за домінантну роль у світі.

