Необходимо создавать западную AI-коалицию, чтобы защищать себя и развивать собственную оборонную индустрию на базе искусственного интеллекта

Главная конкуренция между глобальными игроками идёт не столько в сфере оборонки и экономики, сколько в развитии ИИ. Кто выиграет эту борьбу, тот получит преимущество и в других областях.

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг уже предупредил: "Китай выиграет гонку искусственного интеллекта".

Он выступил на саммите Financial Times Future of AI Summit и прямо заявил, что преимущество КНР — в дешёвой энергии, быстрых темпах строительства дата-центров и минимальном регулировании, тогда как Запад сдерживает себя бюрократией и экспортными ограничениями.

Хуанг признал, что американская политика запретов на продажу AI-чипов в Китай создаёт парадокс: Пекин развивает собственные технологии, и вместо того чтобы отстать, может совершить рывок в локальном производстве.

По его словам, в Китае сегодня "энергия почти бесплатна, государство — драйвер, а не цензор".

В отличие от США, где каждый штат разрабатывает свои правила для ИИ, китайская система действует централизованно.

Рынок ИИ в КНР уже оценивают более чем в 50 млрд долларов, и большинство новых дата-центров в мире строится именно там.

В военном измерении это означает не просто технологическую конкуренцию.

Искусственный интеллект уже становится оружием.

Китай разворачивает алгоритмы для управления разведкой, беспилотниками, системами РЭБ и симуляцией боя.

И если государство, обладающее неограниченной энергией, ресурсами и централизованным управлением, выиграет ИИ-гонку — это изменит баланс сил в мире.

Необходимо уже сейчас создавать западную AI-коалицию, чтобы защищать себя и развивать собственную оборонную индустрию на базе искусственного интеллекта.

Ведь сегодня вопрос "кто выиграет ИИ" — это фактически вопрос, кто выиграет следующее большое противостояние за доминирующую роль в мире.

