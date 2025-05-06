Сам страх перед війною стає дріжджами, на яких зростає рейтинг ультраправих і популістських партій

Результати першого туру президентських виборів у Румунії знову нагадали нам, наскільки впливовими стають ультраправі та популістські тенденції в нашій частині Європи. І не тільки у нас — Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія стикаються з тими самими викликами.

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Можна, звичайно, говорити про кризу ліберальної демократії та про те, що ці результати слід сприймати з розумінням, особливо на тлі тріумфу нових інформаційних технологій. Але це не цілком правда, бо наші опоненти використовують досягнення наших ворогів. Простіше кажучи, вони використовують війну та її наслідки.

Ультраправі сили посилилися в Європі та Північній Америці на тлі громадянської війни в Сирії та спричиненої цією війною міграційної кризи. Але цю війну і цю кризу свідомо організовував Путін.

І це Путін напав на Україну, також розраховуючи на результати великої міграційної кризи. Хоча тут його розрахунки не виправдалися, сам страх перед війною вже стає тими дріжджами, на яких зростає рейтинг ультраправих і популістських партій.

Тому не вірте тим, хто говорить, що ліберальна демократія просто поступається ультраправим і популістам, про втомленість від старих еліт і пошук нових облич.

Ліберальна демократія, яка намагається діяти за процедурами і поважати суспільні настрої, поступається тим, хто розпалює війну, лякає людей і створює в їхньому житті почуття страху та безперспективності. А таке почуття завжди допомагає тим, хто обіцяє прості рішення.

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