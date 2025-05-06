Сам страх перед войной становится дрожжами, на которых растет рейтинг ультраправых и популистских партий

Результаты первого тура президентских выборов в Румынии снова напомнили нам, насколько влиятельными становятся ультраправые и популистские тенденции в нашей части Европы. И не только у нас — Великобритания, Германия, Франция, Италия сталкиваются с теми же вызовами.

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Можно, конечно, говорить о кризисе либеральной демократии и о том, что эти результаты следует воспринимать с пониманием, особенно на фоне триумфа новых информационных технологий. Но это не совсем так, потому что наши оппоненты используют достижения наших врагов. Проще говоря, они используют войну и ее последствия.

Ультраправые силы усилились в Европе и Северной Америке на фоне гражданской войны в Сирии и вызванного этой войной миграционного кризиса. Но эту войну и этот кризис сознательно организовывал Путин.

И это Путин напал на Украину, также рассчитывая на последствия масштабного миграционного кризиса. Хотя здесь его расчеты не оправдались, сам страх перед войной уже становится теми дрожжами, на которых растет рейтинг ультраправых и популистских партий.

Поэтому не верьте тем, кто говорит, что либеральная демократия просто уступает ультраправым и популистам, что дело в усталости от старых элит и в поиске новых лиц.

Либеральная демократия, которая пытается действовать по процедурам и уважать общественные настроения, уступает тем, кто разжигает войну, запугивает людей и создает в их жизни чувство страха и безысходности. А такое чувство всегда помогает тем, кто обещает простые решения.

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