Думка
думки вголос
Як палестинські терористи впіймали Трампа на марнославстві
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- Все заради Нобелівки – Трамп намагався досягти миру в Газі будь-якими засобами.
- Чому влада Ізраїлю була змушена піти на поводу у Вашингтона.
- Чому нинішні умови дозволяють не лише зберегтися угрупованню ХАМАС, а й можуть бути його перемогою.
