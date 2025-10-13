Трамп фактично врятував ХАМАС, і це є гарантією продовження війни на Близькому Сході

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що розповідає Юрій Мацарський:

Все заради Нобелівки – Трамп намагався досягти миру в Газі будь-якими засобами.

Чому влада Ізраїлю була змушена піти на поводу у Вашингтона.

Чому нинішні умови дозволяють не лише зберегтися угрупованню ХАМАС, а й можуть бути його перемогою.

