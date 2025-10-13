LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

  • Все ради Нобелевской премии – Трамп пытался добиться мира в Газе всеми средствами.
  • Почему власти Израиля были вынуждены подчиниться требованиям Вашингтона.
  • Почему нынешние условия позволяют не только сохраниться группировке ХАМАС, но и могут считаться ее победой.
