Трамп фактически спас ХАМАС, и это является гарантией продолжения войны на Ближнем Востоке

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

Все ради Нобелевской премии – Трамп пытался добиться мира в Газе всеми средствами.

Почему власти Израиля были вынуждены подчиниться требованиям Вашингтона.

Почему нынешние условия позволяют не только сохраниться группировке ХАМАС, но и могут считаться ее победой.

