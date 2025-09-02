Украинско-венгерское противостояние вокруг командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди с позывным Мадяр стало символом кризиса между Киевом и Будапештом

Правительство Виктора Орбана запретило Мадяру въезд в Шенген из-за подрыва нефтепровода "Дружба". МИД Украины официально встал на защиту украинского военного.

Венгерский оппозиционный политик Мартон Томпос в ответ на действия правительства Орбана заявил, что считает Бровди героем, и открыл сбор на подразделение "Птахи Мадяра". "Орбан стремится к вниманию, чтобы чувствовать себя важным, а затем продавать это внутренней пропаганде как историческое политическое достижение", – объясняет Томпос LIGA.net.

Как скандал вокруг Мадяра и официального Будапешта приобрел межконтинентальные масштабы и может ли он стать прообразом предвыборной кампании в Венгрии?

Из этого текста вы узнаете:

почему Будапешту не нравится Мадяр и может ли он закрыть для него Шенген;

как Орбан использует "пугалки" Украиной;

когда можно будет снять вето Венгрии на пути Украины в ЕС.