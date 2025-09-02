"Дружба" достигла дна. Почему Орбан делает из Украины главного врага Венгрии
Украинско-венгерское противостояние вокруг командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди с позывным Мадяр стало символом кризиса между Киевом и Будапештом
Правительство Виктора Орбана запретило Мадяру въезд в Шенген из-за подрыва нефтепровода "Дружба". МИД Украины официально встал на защиту украинского военного.
Венгерский оппозиционный политик Мартон Томпос в ответ на действия правительства Орбана заявил, что считает Бровди героем, и открыл сбор на подразделение "Птахи Мадяра". "Орбан стремится к вниманию, чтобы чувствовать себя важным, а затем продавать это внутренней пропаганде как историческое политическое достижение", – объясняет Томпос LIGA.net.
Как скандал вокруг Мадяра и официального Будапешта приобрел межконтинентальные масштабы и может ли он стать прообразом предвыборной кампании в Венгрии?
Из этого текста вы узнаете:
- почему Будапешту не нравится Мадяр и может ли он закрыть для него Шенген;
- как Орбан использует "пугалки" Украиной;
- когда можно будет снять вето Венгрии на пути Украины в ЕС.
