"Дружба" сягнула дна. Чому Орбан робить з України головного ворога Угорщини
Українсько-угорське протистояння навколо командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді з позивним Мадяр стало символом кризи між Києвом і Будапештом.
Уряд Віктора Орбана заборонив Мадяру в’їзд у Шенген через підрив нафтопроводу "Дружба". МЗС України офіційно стало на захист українського військового.
Угорський опозиційний політик Мартон Томпос у відповідь на дії уряду Орбана заявив, що вважає Бровді героєм, і відкрив збір на підрозділ "Птахи Мадяра". "Орбан прагне уваги, щоб відчувати себе важливим, а потім продавати це внутрішній пропаганді як історичне політичне досягнення", – пояснює Томпос LIGA.net.
Як скандал навколо Мадяра й офіційного Будапешта набув міжконтинентальних масштабів і чи може він стати прообразом передвиборчої кампанії в Угорщині?
З цього тексту ви дізнаєтеся:
- чому Будапешту не подобається Мадяр і чи може він закрити для нього Шенген;
- як Орбан використовує "лякалки" Україною;
- коли можна буде зняти вето Угорщини на шляху України в ЄС.
