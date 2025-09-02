Українсько-угорське протистояння навколо командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді з позивним Мадяр стало символом кризи між Києвом і Будапештом.

Уряд Віктора Орбана заборонив Мадяру в’їзд у Шенген через підрив нафтопроводу "Дружба". МЗС України офіційно стало на захист українського військового.

Угорський опозиційний політик Мартон Томпос у відповідь на дії уряду Орбана заявив, що вважає Бровді героєм, і відкрив збір на підрозділ "Птахи Мадяра". "Орбан прагне уваги, щоб відчувати себе важливим, а потім продавати це внутрішній пропаганді як історичне політичне досягнення", – пояснює Томпос LIGA.net.

Як скандал навколо Мадяра й офіційного Будапешта набув міжконтинентальних масштабів і чи може він стати прообразом передвиборчої кампанії в Угорщині?

З цього тексту ви дізнаєтеся:

чому Будапешту не подобається Мадяр і чи може він закрити для нього Шенген;

як Орбан використовує "лякалки" Україною;

коли можна буде зняти вето Угорщини на шляху України в ЄС.