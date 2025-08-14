Разбор
Саммит на Аляске. Возможен ли мир без Украины – и что готовят Трамп и Путин
Президент США Дональд Трамп провел онлайн-встречу с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским перед саммитом на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным. Трампу передали согласованные принципы Европы и Украины, а сам глава Белого дома объяснил, чего хочет от саммита.
"Путин будет дальше играть перед Трампом: будто хочет мира, чтобы не ввел дополнительные санкции и не давал оружие Украине. Они нашли друг друга в этой игре", – говорит LIGA.net руководитель Центра исследований России, экс-глава МИД Владимир Огрызко.
Из этого текста вы узнаете:
- почему созвон президента США с Европой – это хороший сигнал
- чего Трамп и Путин могут достичь на встрече 15 августа
- какие сценарии возможны для Украины после Аляски
