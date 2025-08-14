Президент США Дональд Трамп провів онлайн-зустріч з європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським перед самітом на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним. Трампу передали узгоджені принципи Європи й України, а сам глава Білого дому пояснив, чого хоче від саміту.

"Путін буде далі грати перед Трампом: ніби хоче миру, щоб не ввів додаткових санкцій й не давав зброю Україні. Вони знайшли один одного в цій грі", – каже LIGA.net керівник Центру досліджень Росії, ексглава МЗС Володимир Огризко.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

чому спілкування президента США з Європою – це хороший сигнал

чого Трамп і Путін можуть досягти на зустрічі 15 серпня

які сценарії можливі для України після Аляски