Розбір
Саміт на Алясці. Чи можливий мир без України – та що готують Трамп і Путін
Президент США Дональд Трамп провів онлайн-зустріч з європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським перед самітом на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним. Трампу передали узгоджені принципи Європи й України, а сам глава Білого дому пояснив, чого хоче від саміту.
"Путін буде далі грати перед Трампом: ніби хоче миру, щоб не ввів додаткових санкцій й не давав зброю Україні. Вони знайшли один одного в цій грі", – каже LIGA.net керівник Центру досліджень Росії, ексглава МЗС Володимир Огризко.
З цього тексту ви дізнаєтесь:
- чому спілкування президента США з Європою – це хороший сигнал
- чого Трамп і Путін можуть досягти на зустрічі 15 серпня
- які сценарії можливі для України після Аляски
