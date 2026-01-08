Разбор
Удар по Кремлю. Как арест Мадуро меняет нефтяной рынок и политическую карту мира
Владимир Фомичев
корреспондент LIGA.net, раздел Бизнес
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
Арест венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и возможный контроль США над нефтью страны могут стать рычагом влияния Вашингтона для обвала мировых цен на черное золото, чего уже ожидает рынок. Кроме того, арест Мадуро – удар по престижу Кремля.
Действительно ли это может ослабить Россию и как это будет происходить – объясняем.
Читай полный материал по подписке LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Комментарии (0)