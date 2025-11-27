Жилой комплекс из восьми многоэтажных домов, в котором проживает почти 5000 человек, загорелся в Гонконге. В настоящее время известно о гибели 55 человек, еще около 300 числятся пропавшими без вести. Это самый ужасный пожар за 77 лет в одном из самых густонаселенных мест мира. Причиной могла стать халатность строителей – не редкость и для Украины.

Возмущение местных жителей может вспыхнуть новыми акциями протеста против китайских властей, которые несколько лет назад подавили протесты в этом автономном округе. LIGA.net перечитала CNN, The Guardian, Reuters, The New York Times, The Washington Post: можно ли было избежать трагедии – рассказываем три важных факта о пожаре.