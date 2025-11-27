Житловий комплекс із восьми багатоповерхівок з майже 5000 жителів загорівся у Гонконгу. Наразі відомо про 55 загиблих, ще майже 300 людей зникли безвісти. Це найжахливіша пожежа за 77 років в одному з найбільш густонаселених місць світу. Причиною могла стати недбалість будівельників.

Обурення місцевих може спалахнути новими акціями проти китайської влади, яка кілька років тому придушила протести в цьому автономному окрузі. LIGA.net перечитала CNN, The Guardian, Reuters, The New York Times, The Washington Post: чи можна було уникнути трагедії – розповідаємо три важливі факти про пожежу.