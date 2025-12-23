Это симптомы полной деградации и безнаказанности, очень ярко и публично зафиксированные. В демократиях и не в демократиях

Минюст США обнародовал часть "файлов" Эпштейна. Не все файлы, а некоторые — причем заблюренные или частично засекреченные. Но менее чем за сутки документы были удалены со страницы Минюста — без каких-либо объяснений для общественности.

Несмотря на эту более чем странную историю, пресс-секретарь Белого дома, разумеется, заявила, что администрация Трампа — самая прозрачная в истории, это вам не демократы и т.д., и т.п.

Однако лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал происходящее, возможно, "одним из крупнейших сокрытий в истории Америки".

Здесь стоит напомнить, что обнародование файлов Эпштейна было предвыборным обещанием Трампа, а также так называемым юридическим требованием. Ранее издание Politico утверждало, что Эпштейн передавал России информацию о Трампе. Поэтому это большой скандал и действительно важная история.

Репортер The Guardian Сэм Левин пишет, что частичное обнародование этих документов означает, что американское правительство применяет различные тактики, чтобы попытаться скрыть связь Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном.

И все же — голый Билл Клинтон в джакузи, Мик Джаггер, Майкл Джексон, Ричард Брэнсон, Дэвид Копперфилд, Питер Мандельсон, экс-посол Великобритании в США и другие. В этом массиве журналисты также нашли фото Эндрю Маунбеттена-Виндзора, бывшего принца.

Никого из них не обвиняли ни в каком преступлении, связанном с Эпштейном, однако The Guardian предполагает, что фотографии этих известных мужчин опубликовали не просто так, а чтобы показать, что для этой, так сказать, касты было не редкостью проводить время с Эпштейном — и как бы спрятать Трампа среди них. "Где умный человек прячет лист? В лесу", — говоря словами Честертона.

Фоном ко всему этому — один момент во время путинского бреда на "прямой линии", на который я обратила внимание.

Там, где он говорит, что жениться нужно чуть ли не детьми и рожать нужно в раннем возрасте, и призывает брать пример с Кадырова и говорит о какой-то "божественной миссии".

Все, кто хоть немного интересуется темой, знают, что у Кадырова десятки несовершеннолетних наложниц, что он фактически похищает подростков с так называемых конкурсов красоты; одна из таких девушек родила, когда ей было 15. Даже официальная жена Кадырова к 42 годам родила 14 детей.

Также где-то перед полномасштабным вторжением я вспоминаю расследование радио "Свобода" о медцентре в Петербурге, связанном со старшей дочерью Путина: там делали анализы на ВИЧ, гепатит и сифилис несовершеннолетним девушкам, так называемым спортсменкам, которые, по данным расследования, были эскортницами путинского окружения. В этой клинике, согласно расследованию, также подтверждали девственность (!!) некоторых девушек.

И, на мой взгляд, вопрос не только в том, что "бабы мало рожают", а война требует ресурса. Это более широкая проблема — симптомы полной деградации и безнаказанности, очень ярко и публично зафиксированные. И в демократиях, и не в демократиях.

Видите, как все это переплетается. Десятилетия существования сетей изнасилований несовершеннолетних девочек влиятельными мужчинами и, очевидно, шантажа этих мужчин в результате их действий. Так называемый опыт Кадырова, призывы к педофилии на прямых линиях и пресс-конференциях.

Так получилось, что сейчас я читаю мемуары Нади Мурад (они вышли на украинском языке). Это езидская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира, человек, которого похитили террористы ИГИЛ, принудили к сексуальному рабству, и она выжила в этом страшном плену (а в 2023 году, кстати, побывала в деоккупированной Бородянке).

Ее книга о том, как террористы используют изнасилование как оружие, о пытках и насилии в лагерях ИГИЛ. И это отличается лишь тем, что происходит не на роскошных яхтах и не в дорогих отелях и самолетах. По сути же — это похоже.

И, собственно, я о том, что изнасилование детей нельзя нормализовать. Хотелось бы видеть еще где-то общества, в которых такие разоблачения могли бы стоить хотя бы электорального рейтинга.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net