Це симптоми повної деградації і безкарності, дуже яскраво засвідчені публічно. В демократіях і не в демократіях

Мінюст США оприлюднив частину "файлів" Епштейна. Не всі файли, а деякі, причому заблюрені чи частково засекречені. Але менш ніж за добу, документи були видалені зі сторінки Мінюсту – без пояснень громадськості.

Попри цю більш ніж дивну історію, речниця Білого дому, звісно, заявила, що адміністрація Трампа – найпрозоріша в історії, це вам не демократи і т.д., і т.п.

Читайте також Німеччина: новий лідер європейської безпеки

Однак лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав це все, можливо, "одним з найбільших приховувань в історії Америки".

Тут треба нагадати, що оприлюднення файлів Епштейна було передвиборчою обіцянкою Трампа і також це так звана юридична вимога. Раніше видання Politico стверджувало, що Епштейн надав Росії інформацію про Трампа. Тому це великий скандал і справді важливо.

Репортер The Guardian Сем Левін пише, що часткове оприлюднення цих документів означає, що американський уряд застосовує різноманітні тактики, щоб спробувати приховати зв'язок Дональда Трампа з Джеффрі Епштейном.

Та все ж – голий Білл Клінтон в джакузі, Мік Джаггер, Майкл Джексон, Річард Бренсон, Девід Копперфілд, Пітер Мандельсон, експосол Великої Британії в США та інші. У кеші журналісти знайшли також фото Ендрю Маунбеттена-Віндзора, колишнього принца.

Їх усіх не звинувачували у жодному злочині, пов'язаному з Епштейном, але The Guardian припускає, що фото цих відомих чоловіків оприлюднили не просто так, а щоб показати, що для цієї, так би мовити, касти було нерідкістю проводити час з Епштейном і ніби як заховати Трампа серед них. "Де розумна людина ховає листок? В лісі", – кажучи словами Честертона.

Тлом до цього всього – один момент під час путінській маячні на гарячій лінії, на який я звернула увагу.

Де він каже про те, що одружуватись треба ледь не дітьми і народжувати треба в ранньому віці, і закликає брати приклад Кадирова і про якусь "божественну місію".

Усі, хто трохи цікавиться предметом, знають, що Кадиров має десятки неповнолітніх наложниць, викрадає фактично підліток з так званих конкурсів краси, одна з таких дівчат народила, коли їй було 15. Навіть офіційна дружина Кадирова до 42-х років народила 14 дітей.

Також десь перед широкомасштабним я пригадую розслідування радіо "Свобода" про медцентр у Петербурзі, пов'язаний зі путінською старшою дочкою, робили аналізи на ВІЛ, гепатит і сифіліс неповнолітнім дівчатам, так званим спортсменками, які, за даними розслідування, були ескортницями путінського оточення. У цій клініці, за даними розслідування, також підтверджували цноту (!!) деяких дівчат.

І, як на мене, питання не лише в тому, що "баби мало рожають", а війна вимагає ресурсу. Це ширша проблема – це симптоми повної деградації і безкарності, дуже яскраво засвідчені публічно. В демократіях і не в демократіях.

Бачте, як воно переплітається. Десятиліття існування мереж ґвалтування неповнолітніх дівчат впливовими чоловіками і, очевидно, шантажу цих чоловіків внаслідок їхніх дій. Так званий досвід Кадирова, заклики до педофілії на гарячих лініях і пресконференціях.

Сталося так, що я зараз читаю мемуари Наді Мурад (вони вийшли українською). Це єзидська правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру, людина, яку викрали терористи ІДІЛ, змусили до сексуального рабства, і вона вижила у цьому страшному полоні (а в 2023 році вона, до речі, побувала в деокупованій Бородянці).

Її книжка про те, як терористи використовують зґвалтування як зброю, про катування і насильство в таборах ІДІЛ. І це відрізняється лише тим, що відбувається не на розкішних яхтах і не в дорогих готелях і літаках. А за суттю – це схоже.

І я, власне, про те, що ґвалтування дітей не можна нормалізувати. Хотілось би бачити ще десь суспільства, де такі викриття зможуть вартувати бодай виборчого рейтингу.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net