Короля Великобритании для украинцев зовут Карл III. Москва или немцы здесь ни при чем

По правилу, изложенному в учебнике языковеда и переводчика Илька Корунца "Теория и практика перевода" (под редакцией украинского писателя-переводчика Александра Тереха, утвержденного Министерством образования Украины), названия титулованных лиц (цари, короли, принцы и т.п.) с английского переводятся.

Читайте также

Покойный украинский языковед и переводчик Александр Пономарив в свое время писал в своем блоге на сайте BBC Украина: "Королева Великобритании – Елизавета II (Элизабет II) тоже не очень своя, но издавна принято именно имена монархов переводить".

И не только в переводе с английского, но и в целом: имена персон, правящих и имеющих соответствия в украинском языке, переводятся независимо от страны происхождения, а "простых смертных" – нет.

Примеры:

Принцесса Диана, но певица Дайана Росс.

Король Англии Яков II, но Джеймс Бонд.

Короли Англии Генрих III, Генрих VII и т.д., а все остальные – Генри.

И это не только британцев.

Короли Франции – Генрихи и Людовики, а "простые смертные" – Анри и Луи.

Именно поэтому мы столько лет называли королеву Elizabeth the Second – Елизаветой II, а не Элизабет.

А пап римских мы называем Павел, Иоанн Павел, Франциск, а не Пол или Павел, Джованни, Франческо или Франсиско.

Собственно, до сих пор с этим принципом у нас все как будто были согласны. Однако при переходе Чарльза с принцев в короли почему-то стопорнулись.

Хотя – он сам виноват, аж на 63 года в наследниках застрял.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.