Премия мира была дискредитирована присуждением очень спорным лауреатам – есть ли смысл ее вручать после этого?

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

Чем раньше была Нобелевская премия мира и во что она превратилась к концу XX века

Как присуждение премии за намерение, а не за результат – или даже "авансом" – уничтожило ее репутацию

Есть ли вообще смысл продолжать сегодня вручать такую премию?

