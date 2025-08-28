LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

  • Чем раньше была Нобелевская премия мира и во что она превратилась к концу XX века
  • Как присуждение премии за намерение, а не за результат – или даже "авансом" – уничтожило ее репутацию
  • Есть ли вообще смысл продолжать сегодня вручать такую премию?
"Чудо на Аляске" и война за Нобелевскую премию

нобелевская премия мираДумки вголос
нобелевская премия мираДумки вголос