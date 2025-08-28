Премію миру було дискредитовано присудженням дуже спірним лауреатам – чи є сенс її вручати після цього?

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що розповідає Юрій Мацарський:

Чим була раніше Нобелівська премія миру і на що вона перетворилася наприкінці XX століття

Як присудження премії за намір, а не за результат – або навіть "авансом" – знищило її репутацію

Чи залишився взагалі сенс продовжувати сьогодні присуджувати таку премію

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net