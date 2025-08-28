Думка
думки вголос
Нобелівська премія миру в епоху миротворчого безсилля
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- Чим була раніше Нобелівська премія миру і на що вона перетворилася наприкінці XX століття
- Як присудження премії за намір, а не за результат – або навіть "авансом" – знищило її репутацію
- Чи залишився взагалі сенс продовжувати сьогодні присуджувати таку премію
Читайте також
Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Коментарі (0)