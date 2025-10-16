Покоління Z змінює Африку. Чому це дзеркало глобальних процесів
Останні події в країнах Субсахарської Африки, де протести, очолювані молоддю, кидали виклик усталеним лідерам, підкреслюють, що африканська молодь стає однією з найбільших активних демографічних груп світу.
У всій Африці "молодіжна бульбашка" зростає
У вересні 2025 року сотні молодих протестувальників вийшли на вулиці Марокко, вимагаючи покращення державних послуг та покладання краю ендемічній корупції. Демонстранти, організовані рухом GenZ 212, проводили протести щонайменше в 11 містах Марокко, включно з Касабланкою, Рабатом і Марракешем.
Вони закликали до більшого інвестування в охорону здоров’я та освіту і засуджували, на їхню думку, хибні державні пріоритети – серед них багатомільярдні витрати уряду на футбольну інфраструктуру під час підготовки до Кубка Африки та чемпіонату світу ФІФА, тоді як жінки вмирають у пологових будинках через нестачу медичного персоналу.
Це були одні з найбільших антиурядових демонстрацій у Марокко з часів "Арабської весни" 2011 року, які призвели до агресивної реакції сил безпеки та сотень арештів.
