Мнение
Пружина ярости. В американской глубинке нарастает недовольство
Эндрю А. Михта
старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете США
Недавно я проезжал по американскому Югу по пути во Флориду. Несколько наблюдений, которые, честно говоря, неприятны: эта молодая республика ощущается старой, а некогда гордый средний класс выглядит обедневшим.
Система автомагистралей между штатами Америки находится в плачевном состоянии. То же самое касается и электросети: линии электропередач висят на кривых деревянных столбах, даже когда вы проезжаете через предместья крупных городов. Дороги в выбоинах и местами залатаны, но часто и нет. Обочины шоссе завалены мусором.
