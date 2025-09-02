старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете США

В провинции США средний класс прощается с привычным благополучием, американский Юг сползает в социальный кризис

Недавно я проезжал по американскому Югу по пути во Флориду. Несколько наблюдений, которые, честно говоря, неприятны: эта молодая республика ощущается старой, а некогда гордый средний класс выглядит обедневшим.

Система автомагистралей между штатами Америки находится в плачевном состоянии. То же самое касается и электросети: линии электропередач висят на кривых деревянных столбах, даже когда вы проезжаете через предместья крупных городов. Дороги в выбоинах и местами залатаны, но часто и нет. Обочины шоссе завалены мусором.

